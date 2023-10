Melsungen gewinnt Topspiel und festigt Platz im Spitzentrio - Flensburg ohne Mühe

Die MT Melsungen lässt sich nicht abschütteln und gewinnt das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen. Im Kampf um die Europapokal-Plätze mischt auch Flensburg weiter mit.

Die MT Melsungen hat das Topspiel der Handball-Bundesliga gegen die Rhein-Neckar Löwen gewonnen und seinen Platz im Spitzentrio gefestigt. Das Überraschungsteam der bisherigen Saison setzte sich gegen die Mannschaft um Nationalspieler Patrick Groetzki 30:23 (16:12) durch und ist vorerst erster Verfolger von Tabellenführer Füchse Berlin. Am Sonntag hat der SC Magdeburg die Chance, wieder auf Platz zwei vorzurücken. Bester Werfer bei den Melsungern war Timo Kastening mit sieben Toren. Bei den Gästen war Jannik Kohlbacher (6) am erfolgreichsten.

Melsungen war bis auf eine kurze Phase nach der Halbzeit das bessere Team, ließ aber zu viele Chancen in Überzahl liegen. Dass der Sieg trotzdem nie ernsthaft in Gefahr geriet, hatte die MT Torhüter Nebojsa Simic zu verdanken. Der Montenegriner parierte vor 4500 Zuschauern insgesamt 16 Würfe der Löwen und traf sogar sehenswert aus dem eigenen Kasten ins gegnerische Tor.

Flensburg zuhause weiter ungeschlagen

Zuvor hatten die Handballer der SG Flensburg-Handewitt auch ihr sechstes Liga-Heimspiel gewonnen und gegen Aufsteiger ThSV Eisenach einen ungefährdeten 35:28 (19:11)-Erfolg gefeiert. Mit je acht Treffern waren Lukas Jörgensen und Kay Smits die besten Werfer des Tabellenvierten. Bei den Thüringern erzielte Manuel Zehnder 13 Tore.

Für die Norddeutschen, die derzeit in der Bundesliga und European League ran müssen, war es wettbewerbsübergreifend der sechste Sieg nacheinander. "Wir haben gerne zwei Spiele pro Woche. Wir sind eine neue Mannschaft und so kommen wir besser in den Rhythmus", sagte Trainer Nicolej Krickau über den vollgepackten Terminkalender bei Dyn.

SG Flensburg-Handewitt - ThSV Eisenach 35:28 (19:11)

Tore SG Flensburg-Handewitt: Kirsten Evert Smits (8/3 Siebenmeter), Jorgensen (8), Kjaer Moller (5), Gottfridsson (3), Horgen (3), Jakobsen (3), Golla (3), Hansen (2)

Tore ThSV Eisenach: Zehnder (13/3), Mengon (4), Walz (3), Saul (2), Reichmuth (2), Weyhrauch (1), Ende (1), Kurch (1), Grgic (1) für Eisenach

Schiedsrichter: Marijo Zupanovic (Berlin)/Martin Thöne (Berlin)

Zuschauer: 6225

Strafminuten: 4 / 6 Disqualifikation: - / -

MT Melsungen - Rhein-Neckar Löwen 30:23 (16:12)

Tore MT Melsungen: Kastening 7/2, E. Jonsson 6, Kristopans 5, Martinovic 4/2, Moraes Ferreira 3, Balenciaga Azcue 1, Drosten 1, Hörr 1, N. Simic 1, Wolf 1

Tore Rhein-Neckar Löwen: Kohlbacher 6, Kirkelökke 5, More 4, Groetzki 2, Knorr 2/2, Davidsson 1, Forsell Schefvert 1, Jensen 1, Lindenchrone Andersen 1

Schiedsrichter: Suresh Thiyagarajah (Gummersbach)/Ramesh Thiyagarajah (Gummersbach)

Zuschauer: 4500

Strafminuten: 4 / 10 Disqualifikation: - / -