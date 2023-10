Medvedev wackelt nur kurz und steht im Halbfinale von Wien

Nach einem intensiven Duell gegen seinen Landsmann Karen Khachanov hat Daniil Medvedev das Halbfinale des ATP-Turniers in Wien erreicht.

Vorjahressieger Daniil Medvedev ist beim ATP-Turnier in Wien ins Halbfinale eingezogen. Der topgesetzte Russe bezwang seinen Landsmann Karen Khachanov am Freitag mit 6:3, 3:6, 6:3.

Medvedev wackelt nur im zweiten Satz

In einem vom ersten Ballwechsel an intensiven Duell war Medvedev früh auf Betriebstemperatur, nahm seinem Kontrahenten das erste Aufschlagspiel ab und zog früh mit 3:0 davon. Khachanov leistete in der Folge dennoch erheblichen Widerstand, was zu langen, teils hochklassigen Rallys sowie umkämpften Spielen zwischen den beiden Russen führte. Nach 53 Minuten sicherte sich der Weltranglistendritte schließlich den ersten Satz.

Doch der Herausforderer Khachanov ließ sich davon nicht unterkriegen, hielt weiter stark dagegen und bereitete Medvedev große Probleme. Schließlich profitierte der 27-Jährige von einem Doppelfehler des Favoriten, der ihm das Break zur 4:2-Führung im zweiten Satz bescherte. Diese ließ er sich auch nicht mehr nehmen und glich nach Sätzen aus.

Im entscheidenden dritten Satz war Medvedev dann wieder voll konzentriert bei der Sache, zog früh mit 4:1 davon und verwandelte nach 2:14 Stunden schließlich seinen ersten Matchball zum Sieg.

Halbfinale gegen Tsitsipas oder Gojo

Medvedev, der bereits als einer von fünf Profis für die ATP-Finals in Turin (12. bis 19. November) qualifiziert ist, trifft im Halbfinale nun auf den GEwinner des Duells zwischen Stefanos Tsitsipas und Borna Gojo.