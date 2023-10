Medvedev räumt Tsitsipas weg - Sinner ringt Rublev nieder

Vorjahressieger Daniil Medvedev legte mit einem Sieg über Stefanos Tsitsipas in Wien vor und trifft nun im Endspiel auf Jannik Sinner, der kurz darauf gegen Andrey Rublev gewann.

Daniil Medvedev steht in Wien im Endspiel. IMAGO/GEPA pictures

Daniil Medvedev hat in seiner Karriere noch nie ein Turnier zweimal gewonnen - das will der Russe in Wien nun ändern. Und der Titelverteidiger steht nach seinem 6:4, 7:6 (8:6)-Erfolg über Stefanos Tsitsipas im Endspiel. Im 13. Aufeinandertreffen mit dem Griechen präsentierte sich Medvedev gewohnt defensivstark und effizient, er holte sich dann auch Satz eins mit 6:4.

Durchgang zwei war dann auf Augenhöhe, beide Spieler zeigten nur wenige Schwächen bei eigenem Aufschlag. So ging es fix voran - und die Entscheidung fiel im Tiebreak. In diesem spielte Medvedev einen Tick stabiler, während Tsitsipas am Ende zwei Vorhandfehler fabrizierte, die schließlich das Aus bedeuteten. Der Russe gewann 6:4, 7:6 (8:6) und führt damit im Head-to-Head mit 9:4.

Sinner gewinnt spannenden Schlagabtausch mit Rublev

Ein rein-russisches Finale verhinderte Jannik Sinner, der sich in einem umkämpften Match mit 7:5 und 7:6 (7:5) gegen Andrey Rublev durchsetzte. Der Italiener erwischte dabei einen miserablen Start, lag bereits 2:5 zurück - und dennoch holte er sich den ersten Durchgang, weil er fünf Spiele nacheinander holte.

Eng war es auch in Satz zwei, der sogar erst im Tiebreak entschieden wurde - dabei hatte in diesem Satz Sinner das späte Break zum 5:4 gemacht, konnte dann aber nicht zum Matchgewinn ausservieren. Das ging ihm jedoch im Tiebreak doch noch von der Hand: Nach 1:49 Stunden stand Sinner als Sieger fest - und machte sein sechstes Finale in diesem Jahr damit perfekt.

Gegen Medvedev hat Sinner eine schlechte Head-to-Head-Bilanz, verlor sechs der bisherigen sieben Duelle. Hoffnung dürfte ihm jedoch machen, dass er das letzte Aufeinandertreffen im Finale von Tokio für sich entschieden hat.