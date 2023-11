Medvedev nach Mittelfinger-Eklat: "Warum sollte ich das dem wundervollen Publikum antun?"

Das Drittrundenmatch zwischen Grigor Dimitrov und Daniil Medvedev hatte viel Drama zu bieten - sportliches wie emotionales - und am Ende einen handfesten Mittelfinger-Skandal.

Doch der Reihe nach: Daniil Medvedev erwischte einen mäßigen Start, kassierte früh ein Break und hatte anschließend keine wirkliche Antwort auf das starke Aufschlagspiel des Bulgaren Grigor Dimitrov. Dieser holte sich Satz 1 relativ souverän mit 6:3. Souverän sollte es aber nicht bleiben, denn im zweiten Durchgang sollte es wild werden. Dem Weltranglistendritten aus Russland gelang das frühe Break, dann führte er bereits 5:2 und sah sich auf einmal mit einem 5:5 konfrontiert.

Es ging eng zur Sache, das Publikum in Paris-Bercy hielt in weiten Teilen zu Dimitrov - sehr zum Missfallen von Medvedev, der dann für den ersten Eklat sorgte. Beim Stand von 5:5 und eigenem Aufschlag fühlte er sich von der Lautstärke derart gestört, dass er sich auf seinen Stuhl setzte und anfing, mit Schiedsrichter Renaud Lichtenstein zu diskutieren. Auch machte er dem Publikum mit einer Geste deutlich, dieses solle doch bitte still sein. Alles in allem brachte ihm sein Verhalten eine Verwarnung ein, nach der er sich schließlich entschied, weiterzuspielen.

Ich habe nur meine Fingernägel angeschaut, Daniil Medvedev

"Ich wurde ausgebuht und wusste nicht warum. Ich wollte nicht weiterspielen, bis sie aufhören, aber das Publikum in Bercy hörte nicht auf. Nach der Verwarnung habe ich mich gefragt, ob ich wirklich disqualifiziert werden möchte. Nein, also spielte ich weiter", erklärte der Russe bei der Pressekonferenz nach dem Match. Dieses wurde übrigens in drei Sätzen entschieden, denn Medvedev gewann Satz zwei trotz der ganzen Aufregung mit 7:4 im Tiebreak.

Im dritten Durchgang war es dann Dimitrov, der rasch auf 5:2 davonzog, dann aber drei Matchbälle bei eigenem Aufschlag verzockte und miterleben musste, wie Medvedev drei weitere Matchbälle abwehrte und den Tiebreak erzwang. Man mochte meinen, dass das Momentum bei der Nummer zwei der Welt lag, doch das war nicht der Fall, vielmehr zog Dimitrov rasch auf 5:0 weg und machte kurz darauf mit einem Vorhandvolley seinen 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2)-Sieg perfekt und trifft nun auf Alexander Bublik (Kasachstan), der Nicolas Jarry (Chile) in zwei engen Sätzen mit jeweils 7:6 bezwungen hatte.

Medvedev wedelt mit dem Mittelfinger rum

Zum Skandal kam es dann, als Medvedev den Court verließ. Er wedelte dabei seiner rechten Hand und ausgestrecktem Mittelfinger vor sich rum, schaute sich diesen an und zeigte diesen auch in Richtung Publikum. Eine Beleidigung? Medvedev erklärte, dass er lediglich seine "Fingernägel angeschaut" habe, um dann süffisant zu fragen: "Warum sollte ich das dem wundervollen Pariser Publikum antun?"

Ob Medvedev mit dieser Erklärung durchkommt, bleibt abzuwarten. Klar dürfte sein, dass es zwischen ihm und den Zuschauern in Paris-Bercy keine Liebe auf den zweiten Blick mehr geben wird. "Während der Pandemie, als es keine Zuschauer gab, habe ich viel besser in Paris gespielt. Es gibt Turniere, wo man gern zurückkehrt, hier habe ich Probleme mit dem Publikum. So etwas passiert." Auf die Frage, ob das Pariser Publikum das Schlimmste sei, antwortete der 27-Jährige: "Ich will nicht sagen, dass es das Schlimmste ist. Wir haben 60 Spieler, 30 werden sagen, dass sie das Turnier lieben und für zehn ist es nicht relevant."