Matchwinner Teixeira: "Hätte mir keinen besseren Moment für dieses Tor vorstellen können"

Mit seinem ersten Tor für Sturm Graz beförderte Bryan Teixeira den Titelverteidiger ins Cup-Viertelfinale. Der Treffer gegen den GAK soll für den 23-Jährigen erst der Anfang gewesen sein.

Von vielen Fans war er bereits als Fehleinkauf abgestempelt worden, doch seit dem 2. November 2023 - und damit fast ein Jahr nach seinem Abgang von Austria Lustenau - ist Bryan Teixeira voll und ganz bei Sturm Graz angekommen. Der 23-Jährige erzielte in einem packenden Derby gegen den GAK in der 84. Minute den Siegtreffer zum 3:2 und hielt die Hoffnung auf die Titelverteidigung im ÖFB-Cup somit am Leben.

"Es ist speziell, weil es mein erstes Tor für Sturm ist", gab Teixeira in der Mixed Zone nach dem Match zu Protokoll. "Ich hätte mir keinen besseren Moment für dieses Tor vorstellen können." Nach seinem Premierentreffer für die Schwarz-Weißen soll für den Mann aus den Kap Verden nun der Knoten geplatzt sein: "Ich hoffe, dass die Blockade jetzt gelöst ist."

GAK verpasst die Vorentscheidung

Der Bundesliga-Tabellenführer tat sich gegen den Stadtrivalen lange Zeit äußerst schwer und hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit großes Glück, nicht mit 1:3 in Rückstand zu geraten. "Wenn wir da eins machen, wird es schwer für Sturm, uns noch zu schlagen. Weil wir heute auch im Konter richtig giftig waren", trauerte GAK-Trainer Gernot Messner den vergebenen Großchancen hinterher. Dennoch sprach der 43-Jährige seiner Mannschaft ein großes Kompliment aus: "Es hat jeder im Stadion gesehen, dass wir uns richtig gut verkauft haben. Wir wollten begeistern, das war das Ziel."

Mit dem Erreichen dieses Ziels konnte GAK-Kapitän Marco Perchtold unmittelbar nach dem Schlusspfiff nicht allzu viel anfangen. "Wenn du diese Chancen nicht nutzt, wirst du am Ende bestraft. Sturm ist einfach eine Spitzenmannschaft. Wir hatten Riesensitzer, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden", so der 35-Jährige. "Wir waren heute sehr knapp dran."

Ilzer: "Der GAK war absolut bundesligatauglich heute"

Im Gegensatz zur 0:1-Niederlage im Vorjahr verbarrikadierte sich der GAK diesmal nicht in der eigenen Hälfte und wusste seine Fans in der ausverkauften Merkur Arena nach einer etwas mutlosen Anfangsphase zu begeistern. Das blieb auch Sturm-Trainer Christian Ilzer nicht verborgen: "Der GAK war absolut bundesligatauglich heute. Sehr starker Auftritt, sie haben uns alles abverlangt. Sie waren dem 3:1 sehr nahe."

Nicht zuletzt deswegen atmete Ilzer nach dem Viertelfinaleinzug kräftig durch: "Ich bin froh, dass dieses Ding nach 90 Minuten vorbei war." Ähnlich äußerte sich Abwehrchef Gregory Wüthrich, der den Favoriten in der fünften Minute in Führung gebracht hatte: "Das war eine Achterbahnfahrt der Gefühle für uns, aber es war ein geiles Spiel. Wir haben gezeigt, dass wir den Sturm-Geist verkörpern."