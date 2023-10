Matarazzo: "Jetzt können wir Stärke zeigen"

Nach der bereits dritten Heimniederlage hofft die TSG Hoffenheim auf eine Fortsetzung ihrer bislang makellosen Auswärtsserie. Das Programm hat es aber in sich.

Eines ist sicher vor diesem Duell mit Derbycharakter: Eine Serie wird enden - womöglich gar beide. Denn der VfB Stuttgart hat in seiner bisher so erfolgreichen Saison zu Hause noch keinen Punkt abgegeben, dagegen sind die daheim eher wackligen Hoffenheimer auswärts noch ohne Punktverlust. Zuletzt duellierten sich die beiden Klubs mit ihren jeweiligen Ex-Trainern am letzten Spieltag der Vorsaison (1:1), damals empfing der Tabellenfünfzehnte den Dreizehnten und musste in der Relegation nachsitzen, nun trifft der Zweitplatzierte auf den Sechsten.

Wirklich erstaunt oder überrascht habe ihn die Entwicklung in Stuttgart nicht, versichert Pellegrino Matarazzo, "man hat auch in der letzten Rückrunde gesehen, dass sie gut gepunktet haben", so der TSG-Coach, der in Stuttgart erstmals als Cheftrainer in der Bundesliga wirkte, "aber es haben sicher nicht viele damit gerechnet, dass sie da oben stehen. Wirklich herausragend, wie sie aktuell performen. Mit einer Spielanlage, die top zur Mannschaft passt. Eine andere Art des Spiels, und viele Spieler, die in Bestform sind." Trainiert von Sebastian Hoeneß, der wiederum seine ersten Schritte als Bundesligatrainer in Hoffenheim ging.

Wie Hoffenheim in Person von Andrej Kramaric (Aufbautraining) fehlt aber nun auch dem VfB der Toptorjäger.

"Serhou Guirassy hatte eine Weltklasseform, so einen Spieler zu ersetzen, ist nicht möglich", weiß Matarazzo, "trotzdem funktioniert der VfB aktuell als Einheit, sie haben auch Undav, der in seiner geringen Spielzeit schon viele Scorerpunkte gesammelt und gezeigt hat, dass er effektiv und ein Knipser ist. Ihr Spiel wird sich dadurch nicht so viel verändern, außer dieser Möglichkeit, einen Ball richtig gut festzumachen in der letzten Linie, was Guirassy hervorragend beherrscht."

Matarazzos Motto: "Vollgas voraus!"

Grundsätzlich hat der 45-Jährige die Stuttgarter Spielweise so analysiert: "Sie binden die Kette mit zwei schnellen Stürmern, außen hoch, sie lassen oft auch die Kette leer, haben zwei Sechser, die sehr ballsicher sind und zwei Außenverteidiger, die relativ weit innen und sehr variabel sind, die auch immer wieder in die Offensive stoßen, das macht es schwer, sie zu verteidigen", erkennt Matarazzo, "sie haben viel Ballbesitz, aber auch ein gutes Gegenpressing etabliert, viele Ballgewinne nach Ballverlust - das sieht man auch an den Statistiken, dass sie nicht nur eine Mannschaft sind, die offensiv guten Fußball spielt, sondern auch defensiv. Sie haben fünf Gegentore allein gegen Leipzig kassiert, aber in den restlichen Spielen nur drei. Aufgrund ihres Defensivspiels."

Da kommt also ein dicker Brocken auf die Kraichgauer zu, die gerade ihr drittes Heimspiel in dieser Spielzeit verloren haben (1:3 gegen Frankfurt). Auch danach werden die Aufgaben im Pokal in Dortmund und zu Hause gegen Spitzenreiter Leverkusen nicht leichter. Droht Hoffenheim nach einem Rekordstart nun der Ergebnis-Einbruch?

Für Matarazzo erhöht diese Konstellation nur den Reiz. Er verspüre kein mulmiges Gefühl, sondern ein freudiges, versichert Matarazzo. "Freude, Stärke zeigen zu können. Es gibt doch nichts Besseres, als gegen Topgegner zu spielen und sich zu messen und zu zeigen, wie gut man tatsächlich ist. Deswegen: Vollgas voraus!", gibt der TSG-Trainer die Marschroute vor, "wir spielen gegen ein Team in Topform und haben die Möglichkeit, Stärke zu zeigen. Wir wollen unser Spiel spielen und dominant auftreten, es über 90 Minuten kontrollieren und die Momente, offensiv gefährlich zu werden auch effektiv nutzen." Da das beide Teams versuchen werden, darf man sich auf eine attraktive und ereignisreiche Partie freuen.