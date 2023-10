Mainz begnadigt El Ghazi - und mahnt ihn ab

Anwar El Ghazi winkt die "zeitnahe" Rückkehr in den Spielbetrieb des 1. FSV Mainz 05. Die Suspendierung wird aufgehoben - nicht ohne eine Abmahnung allerdings.

Trainer Bo Svensson hat im Bundesliga-Abstiegskampf schon bald eine Offensivoption mehr zur Verfügung. Anwar El Ghazi, der nach seinem Israel-feindlichen Post bei Instagram vor rund zwei Wochen auf unbestimmte Zeit suspendiert worden war, steht beim 1. FSV Mainz 05 vor der Rückkehr in den Kader. Das teilte das Tabellenschlusslicht am Montag mit.

El Ghazi, erst Mitte September von der PSV Eindhoven verpflichtet, habe sich seitdem "in mehreren Gesprächen mit dem Vereinsvorstand" von seinem Beitrag distanziert - und auch "von terroristischen Akten wie jenem der Hamas, der vor zwei Wochen zu einer erneuten Eskalation der Gewalt im Nahen Osten geführt hatte", heißt es in der Klubmitteilung. "Er betonte sein Mitgefühl mit den Opfern dieses Angriffs wie auch mit allen Opfern dieses Konflikts. Er verdeutlichte glaubhaft, dass er auch das Existenzrecht Israels nicht in Frage stellt."

"Chance zur Rehabilitation"

Zuletzt hatte der 28 Jahre alte Niederländer parallel dazu gepostet, dass er "die Tötung aller unschuldigen Zivilisten in Palästina und Israel verurteile", und auch damit die Tür zu einer Begnadigung geöffnet. Diese erfolgt nach Klubangaben nun "vor dem Hintergrund des erfolgten Commitments El Ghazis und der von ihm gezeigten Reue". Auch "die im Verein verankerte Kultur im Umgang mit Fehlern" gebiete, "dem Spieler eine Chance zur Rehabilitation einzuräumen".

Allerdings muss El Ghazi gleichzeitig eine Abmahnung hinnehmen. Diese sprach der Klub, der für die konsequente Suspendierung viel Applaus erhalten hatte, nachträglich für den "nicht tolerierbaren" Post aus.

Wann genau El Ghazi den Mainzern, die am Mittwoch (20.45 Uhr) bei Zweitligist Hertha BSC um den Einzug ins DFB-Pokal-Achtelfinale spielen und am Samstag (15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker) RB Leipzig in der Bundesliga empfangen, wieder zur Verfügung stehen wird, ließen diese offen. "Zeitnah" werde er in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren. Bislang wurde El Ghazi in dieser Saison dreimal eingewechselt (ein Assist).