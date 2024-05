Mainz ausgeschlossen: DFB sperrt Kempf für zwei Spiele

Die Sperre für Marc Oliver Kempf nach der Roten Karte in Nürnberg steht: Der Innenverteidiger wird Hertha BSC in zwei Zweitliga-Spielen fehlen, gegen den 1. FSV Mainz 05 darf er aber mitwirken.

Es war letztlich wohl die Schlüsselszene des Spiels der Berliner beim 1. FC Nürnberg, als Marc Oliver Kempf nach einem schwachen Zuspiel von Andreas Bouchalakis den durchgebrochenen Benjamin Goller zu Fall brachte und von Schiedsrichter Florian Exner nach Videobeweis die Rote Karte bekam. Zu diesem Zeitpunkt stand es noch 1:1 im Max-Morlock-Stadion. In Unterzahl kassierte Hertha BSC dann das 1:2, das Toni Leistner per Eigentor markierte. Am Ende stand es 1:3 aus Sicht des Bundesliga-Absteigers, der nun auf Kempf verzichten muss.

Das DFB-Sportgericht hat am Dienstag die Notbremse des Abwehrspielers als "unsportliches Verhalten" gewertet und Kempf nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss für zwei Spiele gesperrt.

Kempf wird der Elf von Trainer Pal Dardai, die derzeit fünf Punkte vor dem Relegationsplatz steht, damit am kommenden Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen den um drei Punkte besser platzierten SC Paderborn fehlen und auch das Spiel am 5. November beim derzeit punktgleichen FC Hansa Rostock verpassen.

Gegen Mainz spielberechtigt

Nachdem der DFB die Sperre auf Meisterschaftsspiele des Vereins begrenzt hat, darf der 28-Jährige, der bislang in allen neun Zweitligaspielen in der Startelf zu finden war, beim DFB-Pokalspiel in der 2. Runde gegen Bundesliga-Schlusslicht 1. FSV Mainz 05 am 1. November (20.45 Uhr) mitwirken.