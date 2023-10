Münster vor Regensburg: "Dürfen nicht ins offene Messer laufen"

Nach dem schwierigen Auswärtsspiel beim Spitzenreiter der 3. Liga in Dresden steht für Preußen Münster am Samstag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bereits die nächste Partie in der Fremde an - diesmal gegen den Tabellenzweiten Jahn Regensburg.

Feierte sein Comeback im Pokal und könnte bereits in Regensburg wieder zum Kader des SCP gehören: Shaibou Oubeyapwa. IMAGO/Revierfoto