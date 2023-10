Lukakus Rückkehr: Polizei begegnet Trillerpfeifen-Aktion der Inter-Fans mit Verbot

Romelu Lukaku gastiert am Sonntag mit der AS Rom bei Ex-Klub Inter Mailand. Dem Plan der Interisti, den Torjäger mithilfe von Trillerpfeifen bei jeder Aktion zu stören, versucht die Mailänder Polizei nun einen Riegel vorzuschieben.

Nicht weniger als 30.000 Trillerpfeifen hätten die Fans der Lombarden gekauft, berichtete die "Gazzetta dello Sport". Der Plan der Tifosi, vielleicht auch in Anlehnung an die Anhänger von Galatasaray Istanbul, die zuletzt in der Champions-League die Bayern-Spieler genervt hatten: Romelu Lukaku jedes Mal mit einem kollektiven und gellend lautem Pfeifkonzert aus dem Konzept zu bringen, wenn der Belgier den Ball berührt.

"Aus Gründen der öffentlichen Sicherheit"

Dieses Unterfangen wollen die Mailänder Ordnungshüter nun aber verhindern, die Sorge vor Spannungen treibt die Behörde um. Polizeichef Giuseppe Petronzi hat aus diesem Grund vor dem Spiel zwischen Inter und Lukakus neuem Klub AS Rom am Sonntag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) die Konfiszierung von Trillerpfeifen am Eingang des San-Siro-Stadions "aus Gründen der öffentlichen Sicherheit" angeordnet. Der Beschluss, dass eine Mitnahme ins Stadion verboten werde, wurde beiden Klubs zugestellt. Fraglich ist, ob jede der kleinen Pfeifen bei der Einlasskontrolle auch entdeckt wird.

Einst Idol der Inter-Fans

Lukaku avancierte in seiner Zeit bei Inter zum Idol der Inter-Fans. Beim Gewinn des Scudetto in der Saison 2020/21 erzielte der Stürmer 24 Treffer in der Meisterschaft, um zur neuen Saison zum FC Chelsea zu wechseln. Richtig glücklich wurde er bei den Blues nicht, im vergangenen Jahr kehrte der 30-Jährige auf Leihbasis zu den Lombarden zurück, erzielte zehn Tore, wurde aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Im Sommer nun scheiterte Lukakus geplanter dauerhafter Wechsel zu Inter, daraufhin einigten sich der belgische Nationalspieler und Chelsea auf ein Leihgeschäft mit José Mourinhos Roma. Bei seinem neuen Klub stimmt die Quote des Angreifers nun wieder: Lukaku erzielte in sieben Serie-A-Spielen fünf und in drei Europa-League-Partien drei Treffer.