Lopez' eindrucksvolle Clasico-Bewerbung - Barça will in Hamburg feiern

Der FC Barcelona steht mit einem Bein im Champions-League-Achtelfinale. Rundum glücklich war Coach Xavi nach dem 2:1 gegen Donezk nicht. Zumindest Matchwinner Fermin Lopez verdiente sich ein Sonderlob.

Neun Punkte nach drei Champions-League-Spielen hätte Xavi vor Beginn der neuen Saison definitiv unterschrieben. Und doch wirkte der 43-jährige Cheftrainer des FC Barcelona nach dem 2:1 gegen Schachtar Donezk nicht vollends zufrieden. Nachvollziehbar, weil die Katalanen in einem Spiel, das vor der Pause kaum hätte einseitiger laufen können, nur knapp gewannen.

"Ich weiß, dass ich verständnisvoller sein müsste als je zuvor", erklärte Xavi hinterher: "Es war kein ideales Szenario. Es war ein Spiel, in dem wir als klarer Sieger galten." Die anhaltenden Verletzungsprobleme dürften keine Ausrede sein. "Wir haben es uns zu kompliziert gemacht. Uns fehlte die Effektivität, sonst gewinnst du hier problemlos mit 4:1 oder 5:1."

Gerade nach der Pause habe das extrem kraftraubende Ligaspiel gegen Bilbao (1:0) vom Sonntag seine Wirkung gezeigt. "Heute hat fast die gleiche Elf gespielt", so Xavi, der drei Wechsel im Vergleich zum Wochenende vorgenommen hatte. "Nach dem Anschlusstreffer haben wir leiden müssen."

Schon am 7. November kann Barcelona im Rückspiel gegen Donezk das erste Achtelfinale seit dem Februar 2021 festzurren. Mit einem Sieg in Hamburg, wo Schachtar wegen des russischen Angriffskriegs seine CL-Heimspiele austrägt, wäre der Blaugrana die Runde der letzten 16 nicht mehr zu nehmen.

Am Mittwochabend konnte sich Xavi allen voran bei Fermin Lopez für die drei Punkte bedanken. In Abwesenheit der fehlenden Frenkie de Jong, Pedri oder Gavi drehte der 20-Jährige mächtig auf. Die erste Großchance nach sieben Minuten vergab er nach technisch feinem Haken noch, das Führungstor von Ferran Torres bereitete er mit seinem Pfostenschuss dann vor (28.), ehe Lopez in Minute 36 ein absolutes Traumtor gelang.

Xavi lässt Lopez' Einsatz offen - Entwarnung bei Joao Felix

Auch nach dem Seitenwechsel war es immer wieder Lopez, der in seinem erst dritten Champions-League-Spiel die Fans im Estadi Olimpic Lluis Companys von den Sitzen riss. In Minute 69 traf der Senkrechtstarter den Pfosten, eine Zeigerumdrehung später wurde sein Kopfballtor wegen einer Abseitsposition einkassiert.

Es war mit Abstand die eindrucksvollste Kandidatur für einen Startelf-Platz im mit Spannung erwarteten Clasico am Samstag (16.15 Uhr, LIVE! bei kicker). "Wir werden sehen, wer Samstag alles dabei ist", erklärte Xavi, angesprochen auf Lopez' Chancen: "Er ist ein sehr wichtiger Spieler und wenn er daran glaubt ..."

Xavi schwärmte von der "Dynamik" sowie den Abschlüssen aus der zweiten Reihe. "Er wird weiterhin sehr wichtig sein", ist der Trainer überzeugt: "Ich bin begeistert von ihm." Der ständige Drang, sich weiter verbessern zu wollen, spreche ebenfalls für Lopez.

Das Fragezeichen hinter Joao Felix, der leicht humpelnd in Minute 75 für Champions-League-Debütant Marc Guiu hatte Platz machen müssen, wischte Xavi derweil mit Blick aufs Wochenende weg. Der "Schlag auf die Hüfte" habe keinen Einfluss auf den Clasico, Joao Felix stehe bereit.