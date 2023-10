LoL Worlds: Europäische Überraschung bleibt aus

Die Swiss Round der LoL Worlds 2023 ist Geschichte, das Viertelfinale steht. Trotz teils guter Ausgangspositionen steigt die K.-o.-Runde ohne europäischen Vertreter.

Mit einem Knall war der einzige deutsche Vertreter bei den Worlds, G2, in die Vorrunde der LoL-Weltmeisterschaft gestartet. Gleich zwei asiatische Vertreter hatte die Organisation aus Berlin zum Auftakt geschlagen und somit auch nach der Niederlage gegen Gen.G im dritten Spiel noch beste Chancen aufs Weiterkommen. Geklappt hat es damit in der zweiten Hälfte der Swiss Round, die über das Wochenende ausgespielt wurde, aber nicht. Der LEC-Dominator gab stattdessen die gute Ausgangslage aus der Hand.

G2 desolat gegen NRG - Fnatic kassiert Reverse Sweep

Speziell das Duell mit NRG dürfte G2 wurmen, glückte beim 0:2 nach Matches doch so gut wie gar nichts. Die Nordamerikaner hingegen erwischten einen Sahnetag und führte den Gegner phasenweise vor. Mit 23:3 Kills zerlegte der LCS-Repräsentant G2 im ersten Duell nach gut 30 Minuten, ehe der zweite Vergleich in ähnlicher Länge und Deutlichkeit für das Weiterkommen von NRG sorgte.

Dass die Organisation damit die einzige in den Play-offs ist, die nicht aus Asien kommt, lag an einer weiteren Niederlage von G2 gegen Bili Bili Gaming und einem Reverse Sweep von Weibo Gaming gegen Fnatic. Keine halbe Stunde hatte das britische Team in der ersten Runde des Best-of-3 gebraucht, um in Führung zu gehen, verlor dann aber im zweiten Match den entscheidenden Kampf am Baron und kassierte dabei gleich fünf Kills. Die Chinesen waren somit zurück und nutzten das Momentum im entscheidenden dritten Spiel. Früh ging Weibo in Führung und ließ sich diese nicht mehr nehmen.

Chaotisches Spektakel um C9

Ein Viertelfinaleinzug Fnatics wäre nach der vorangegangenen Spielrunde gegen Cloud 9 allerdings auch eine mittelschwere Überraschung gewesen. Das spektakuläre Duell hatten die Europäer zwar mit 2:1 für sich entscheiden können, agierten aber alles andere als souverän. Stattdessen stellten beide Kontrahenten unter Beweis, warum sie einen Einzug in die K.-o.-Runde nicht verdient hätten. Hüben wie drüben gab es teils schwere Aussetzer, die im ersten Spiel beinahe darin gegipfelt wären, dass C9 sich einen Goldvorsprung von 10k noch nehmen ließ.

Weibo hatte derweil dafür gesorgt, dass MAD Lions keine Chance mehr auf das Weiterkommen hatten. Zwar war das dritte europäische Team, das noch auf die Play-offs hoffen konnte, gut in das erste Duell gestartet. Gegen den erwartungsgemäß überlegenen Gegner blieb die Überraschung dennoch aus. Mit 2:1 gewann Weibo und rettete sich so in das Entscheidungsspiel gegen Fnatic und schließlich ins Viertelfinale.

Koreanisch-chinesisches Spitzenspiel im Viertelfinale

In diesem trifft das Team nun auf G2-Bezwinger NRG und kann sich daher berechtigte Hoffnungen auf ein Weiterkommen machen. Schließlich schlug die chinesische Organisation den Gegner aus Nordamerika in der Vorrunde. Zu einem echten Kracher kommt es zwischen T1 und LNG. Beide Teams erlaubten sich in der Swiss Round eine Niederlage und dürften sich auf Augenhöhe bewegen. Deutlicher ist die Rollenverteilung indes in den verbleibenden beiden Spielen. Gn.G und JD Gaming, beide makellos ins Viertelfinale eingezogen, treffen auf Bili Bili und KT Rolster.

Ausgespielt werden die Viertelfinals ab Donnerstag europäischer Zeit. Die Halbfinals und das Finale steigen dann am 11., 12. und 19. November.