Liefering muss im Kellerduell eine komplette Mannschaft vorgeben

Liefering-Trainer Onur Cinel könnten gegen Schlusslicht Amstetten bis zu 14 Spieler ausfallen.

In der Youth League eilen Salzburgs "Jungbullen" von Erfolg zu Erfolg, sind zur Halbzeit Tabellenführer der Gruppe D vor Benfica, Inter und Real Sociedad. In der 2. Liga ist die größtenteils idente Truppe von Trainer Onur Cinel seit neun Spielen sieglos. Das will der FC Liefering Samstagnachmittag gegen Schlusslicht SKU Amstetten tunlichst ändern.

"Amstetten hat in den letzten Spielen seine Grundordnung verändert, nämlich von einer Viererkette auf eine Dreierkette", weiß Cinel, "es wird ein Heimspiel sein, wo es vor allem auf uns und unsere Performance ankommen wird. Wir müssen schauen, dass wir die beste Mannschaft sind, die wir sein können."

Alparslan Baran, Alexander Murillo, Sebastian Künstner, Dominik Lechner, Oliver Lukic, Valentin Oelz, Justin Omoregie und Moussa Yeo fallen fix aus. Sebastian Künstner, Moritz Neumann, Matteo Schablas, Valentin Sulzbacher und Phillip Verhounig sind fraglich. Lawrence Agyekum ist nach seiner Gelbroten Karte auf der Hohen Warte für das Spiel gesperrt.

Fallmann ablösefrei

Die Amstettner haben diese Saison noch gar kein Meisterschaftsspiel gewonnen und Mittwoch im ÖFB-Cup gegen Rapid auch noch eine 1:5-Heimpleite kassiert. Zuvor hatten sie vermeldet, dass sie sich mit dem beurlaubten Jochen Fallmann auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt haben. Die SKN-Legende (Fallmann war bei den "Wölfen" schon Trainer, Co-Trainer, Interimstrainer, Nachwuchstrainer und als Spieler Kapitän) ist also für einen neuen Arbeitgeber ablösefrei.

Gerhard Obermüller hat den Verein auf eigenen Wunsch verlassen. Neuer Co-Trainer ist der ehemalige Torhüter Thomas Gebauer. Der Augsburger, der für die SV Ried 306 Bundesliga-Spiele absolvierte, war zuletzt beim LASK als Teammanager engagiert.