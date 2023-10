Letsch kritisch: "… als wäre es sein letzter Zweikampf"

Mit einem ganz späten Gegentor entriss der FSV Mainz dem VfL Bochum den ersten Saisonsieg. Ziemlich unerfreulich ist darüber hinaus die personelle Situation.

Ivan Ordets (am Boden) konnte die Partie gegen Mainz nicht zu Ende spielen. IMAGO/Team 2

Es sind die Wochen der Wahrheit im Tabellenkeller für den VfL Bochum, die mit dem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 begannen. Und mit dem späten Rückschlag in einem Spiel, das der "Dosenöffner" hätte sein können, wie es Trainer Thomas Letsch hinterher formulierte.

Die erste Sieg der Saison flutschte dem VfL am neunten Spieltag noch durch die Hände. Für reichlich Frust sorgt überdies die Personalsituation, denn aktuell ist völlig unklar, wen Letsch in das nicht minder bedeutsame Spiel am nächsten Freitag beim Aufsteiger Darmstadt 98 und anschließend in das Heimspiel gegen den 1. FC Köln schicken kann.

Dass Ivan Ordets dann auf Bochumer Seite dabei sein wird, gilt als praktisch ausgeschlossen, nachdem der Ukrainer nach gut einer halben Stunde vom Platz musste. Der stabile Verteidiger hatte zuvor schon Probleme signalisiert, "dann stürzt er sich in einen Zweikampf, als wäre es sein letzter", kritisiert Letsch.

Ordets zog sich eine Verletzung am Oberschenkel zu, musste auch mit einer dicken Bandage vom Platz geführt werden, und es würde "an ein Wunder grenzen", so Letsch, wenn der Abwehrmann schon beim nächsten Spiel wieder mitmischen könnte. Eher ist von einer wochenlangen Auszeit auszugehen.

Insgesamt könnte es sogar eng werden in der Bochumer Hintermannschaft. Denn Erhan Masovic, der für Ordets auf die rechte Seite rückte, erlitt bei einem Sturz eine Ellbogenverletzung; auch hier steht die genaue Diagnose noch aus.

Bleibt noch Keven Schlotterbeck, der die intensive Partie am Freitagabend ebenfalls nicht unbeschadet überstand. Der Verteidiger, Leihgabe aus Freiburg, stand gegen Mainz sehr häufig im Mittelpunkt, war allein an den ersten drei Toren beteiligt. Zunächst mal holte er den Elfmeter raus, den Kevin Stöger sicher zum 1:0 verwandelte.

Schlotterbeck: "Als hätte ich die Jungs im Stich gelassen"

Dann sprang Schlotterbeck im eigenen Strafraum der Ball unglücklich ans Bein und von dort ins eigene Tor. Später erzielte er mit feinem Kopfball sein erstes Saisontor, ging kurz darauf jedoch vom Platz, wegen muskulärer Probleme, wie er hinterher mitteilte. Dennoch fühlte sich Schlotterbeck, der die turbulente Schlussphase also von draußen erlebte, in etwa so, "als hätte ich die Jungs im Stich gelassen".

Und nun? Alles ist offen vor dem Spiel in Darmstadt. Außer Noah Loosli startet kein gestandener Bochumer Innenverteidiger beschwerdefrei in die Trainingswoche. Und Thomas Letsch wartet gespannt auf Signale aus der medizinischen Abteilung, auf welche Abwehrspieler er am Freitag zurückgreifen kann.