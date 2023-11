Leise Hoffnung für Luis Diaz - Klopp will "nichts erzwingen"

Aus Kolumbien gibt es hoffnungsvolle Nachrichten zu Luis Diaz' entführtem Vater. Am Freitag sprach Jürgen Klopp über den Zustand seines Schützlings - dessen Comeback am Sonntag nicht ausgeschlossen ist.

Jürgen Klopp hat am Freitag offengelassen, ob Luis Diaz am Sonntag (17.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im Premier-League-Auswärtsspiel bei Aufsteiger Luton Town wieder im Kader des FC Liverpool steht - es aber auch nicht ausgeschlossen. Zumindest trainierte der kolumbianische Nationalspieler, dessen Eltern in der vergangenen Woche entführt worden waren und dessen Vater weiterhin vermisst wird, wieder mit dem Team.

Klopp zufolge hatte Luis Diaz am Mittwoch und Donnerstag jeweils auf dem Trainingsplatz gestanden, einmal davon auch mit den Teamkollegen, die am Mittwochabend mit einem 2:1-Sieg in Bournemouth das League-Cup-Viertelfinale erreicht hatten. "Beim Training, das er mit uns gemacht hat, konnte man sehen, dass es ihm gut geht, wenn er bei den Jungs ist, aber man hat auch gesehen, dass er nicht viel geschlafen hat", berichtete Klopp auf seiner Pressekonferenz am Freitag. "Deshalb müssen wir einfach schauen, wie es ihm geht und wie es weitergeht."

Die Entscheidung hängt ganz allein von Luis Diaz selbst ab, der in den jüngsten beiden Pflichtspielen nicht im Aufgebot gestanden hatte. "Es geht nur um ihn, ob er sich einsatzfähig meldet oder nicht. Ich werde da in keine Richtung etwas erzwingen", so Klopp, der die jüngsten Nachrichten aus Kolumbien mit "ein wenig Hoffnung" vernommen hat, aber wie alle bei den Reds weiterhin "auf die richtig gute Nachricht wartet", also die Befreiung von Luis Manuel Diaz.

Regierung: Nationale Befreiungsarmee entführte Luis Diaz' Vater

Die kolumbianische Regierung hatte mitgeteilt, dass Luis Diaz' Vater in der Gewalt linksgerichteter Rebellen der Nationalen Befreiungsarmee (ELN) sei. Inzwischen heißt es, ein Vertreter der Gruppe habe erklärt, dass der Entführte in den kommenden Tagen freigelassen werde. Die ELN, die rund 2500 Mitglieder umfassen soll, kämpft seit 1964 gegen den Staat. Mehr als 200 Beamte waren zuletzt an der Suche beteiligt. Luis Diaz' Mutter war nach Regierungsangaben von den Entführern in einem Auto zurückgelassen worden, als die Polizei näherkam.