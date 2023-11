Leverkusen untermauert Platz 1 - Befreiung für Mainz - Platz 18 für Köln

Leverkusen hat bei der TSG Hoffenheim Platz 1 mit einem 3:2 untermauert. Mainz besiegt Leipzig im Spiel eins nach Svensson und der Negativlauf der Unioner geht auch gegen Frankfurt weiter. Freiburg rettet sich dank Grifo spät zu einem 3:3 gegen Gladbach. Köln rutscht auf Platz 18.

Mainz jubelt mal wieder, Bayer marschiert an der spitze weiter. Bayer 04 Leverkusen via Getty Images

Wirtz zauberhaft, zweimal Grimaldo knackig: Leverkusen marschiert

Bayer Leverkusen hat vor dem Topspiel am Abend zwischen dem BVB und Bayern seine Spitzenposition untermauert und bei der TSG Hoffenheim 3:2 gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso zauberte schon in der Anfangsphase und belohnte sich durch Wirtz' Führungstreffer. Danach beruhigte sich der Angriffswirbel der Leverkusener etwas, Hoffenheim kam auf ohne gefährlich zu werden - und schlief bei einer Hofmann-Ecke gewaltig, so dass Grimaldo fast unbedrängt und knackig zur 2:0-Pausenführung einschießen konnte.

Hoffenheim kam zielstrebiger aus der Kabine und wurde von Leverkusens Keeper Hradecky zum Toreschießen eingeladen. Dessen verkorkster Schlag landete bei Stach, der aus rund 35 Metern den Ball ins leere Tor schoss. Und keine zwei Minuten später schlug es erneut im Bayer-Gehäuse ein: Beier traf zunächst nur den Pfosten, doch Weghorst staubte zum 2:2 ab. Das Spiel war damit wieder komplett offen, die Kraichgauer wären beinahe in Führung gegangen, doch dann war wieder auf Grimaldos linken Fuß Verlass. Der Spanier zimmerte die Kugel zum 3:2-Siegtreffer in die Maschen.

Union verliert gegen effizientes Frankfurt: Das Dutzend ist voll

Das Dutzend ist voll, Union Berlin verlor gegen Eintracht Frankfurt das zwölfte Pflichtspiel in Folge und steht damit auf Platz 16. Die Frage nach der Jobsicherheit von Trainer Urs Fischer stellten sich in Köpenick alle Verantwortlichen schon unter der Woche und sprachen dem Schweizer unisono das Vertrauen aus - eine Haltung, die es nun wieder zu überprüfen gilt. Denn gegen die Frankfurter gerieten die Eisernen nach einem Doppelpack von Marmoush früh auf die Verliererstraße. Der Witz an der Sache: Union war voll auf Augenhöhe, scheiterte durch Fofana an der Latte und an extrem effizieneten Frankfurtern, die mit zwei Schüssen die 2:0-Halbzeitführung bewerkstelligten.

Auch in der zweiten Hälfte musste Frankfurt das Visier nicht besonders öffnen, Union warf alles nach vorne, doch dies nicht besonders ideenreich. Dennoch hätte Fofana beinahe verkürzt, so dass die Fischer-Elf neuen Mut hätte schöpfen können. Doch das alles blieb für die Eisernen im Konjunktiv - der Fakt nach Abpfiff: 0:3 und das Abrutschen auf den Relegationsplatz.

Weigl bekommt zwei Elfmeterchancen - Grifo nutzt die eine zum 3:3

Der SC Freiburg musste unter der Woche das Pokal-Aus gegen Zweitligist Paderborn verkraften und wollte gegen Borussia Mönchengladbach in der Liga wieder Fahrt aufnehmen. Der Start glückte für die Breisgauer, denn Höler brachte die Streich-Elf früh in Front. Doch die Borussia raffte sich schnell auf und schlug durch Jordan und Plea zurück. Noch vor der Pause erhielten die Gladbacher einen VAR-Elfmeter zugesprochen: Weigl verschoss den ersten, aber weil SC-Keeper Atubolu minimal vor der Linie stand, durfte Weigl dank des peniblen Regelwerks nochmals ran und nutzte seine zweite Chance zum 3:1 nach 45 Minuten.

In der zweiten Hälfte war es nur noch der SC, der den Weg nach vorne suchte: Die Streich-Elf verbuchte etliche Chancen, so dass der dramatische 3:3-Ausgleich durchaus verdient war. Weißhaupt verkürzte zunächst, ehe Grifo in der Nachspielzeit einen Elfmeter zum Remis nutzen konnte.

Nur 1:1 gegen Augsburg: Köln purzelt an Tabellenende

Der 1. FC Köln verpasste die Wiedergutmachung nach dem Pokal-Aus in Kaiserslautern: Der anfangs sehr druckvolle FC ging zwar gegen den FC Augsburg durch Maina hochverdient in Führung, doch die zuletzt zweimal siegreiche Thorup-Elf streckte die Brust raus, schlug durch Tietz zurück und gestaltete die unterhaltsame erste Halbzeit damit komplett ausgeglichen.

Auch in Durchgang zwei blieb die Partie offen, die Chancen auf den Siegtreffer waren auf beiden Seiten da, doch unter dem Strich ging das 1:1-Remis in Ordnung. Köln purzelt damit ans Tabellenende, der FCA bleibt unter Maaßen-Nachfolger Thorup ungeschlagen.

Spiel eins nach Svensson: Befreiungsschlag für Mainz

Wie schlägt sich Mainz im ersten Spiel nach der Trennung von Bo Svensson? Interimstrainer Jan Siewert baute gegen RB Leipzig dreifach um und sah dann seine Mannschaft fast ausschließlich in der Defensive gefordert. Da allerdings die Sachsen im erste Abschnitt ohne jede Präzision in vorderster Front agierten, gab es bis zum Pausenpfiff so gut wie keine Torchance zu bestaunen.

Nach dem Seitenwechsel wurde der FSV mutiger, auch wenn die großen Chancen noch fehlten. Kohr näherte sich zunächst an, als die Nullfünfer eine unübersichtliche Eckball-Situation nutzten. Für puren Jubel aufseiten der Mainzer sorgten dann aber Lee, der nach einem Konter einnickte, und Barreiro, dessen Kopfballtreffer der VAR-Überprüfung zum 2:0-Endstand standhielt.

BVB gegen Bayern: Wie reagiert die Tuchel-Elf nach der Pokal-Blamage?

Borussia Dortmund gegen den FC Bayern - das ist noch immer das Spiel der Spiele in der Bundesliga, auch wenn es diesmal nicht heißt: Erster gegen Zweiter, oder andersherum. Die große Fragen diesmal: Können die Dortmunder mit ihrer effizienteren Spielweise den Bayern mal wieder ein Bein stellen? Und wie reagieren die Bayern nach dem blamablen Aus im Pokal bei Drittligist Saarbrücken? Antworten hierzu gibt es ab 18.30 Uhr im LIVE!-Ticker.