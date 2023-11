LASK trifft auf Tabellenführer Sturm Graz

Am Sonntag kommt es zum Spitzenduell zwischen Tabellenführer Sturm Graz und dem Dritten LASK. Bei einem Heimsieg würden die Linzer bis auf zwei Punkte an die Mannschaft von Christian Ilzer heranrücken.

Sowohl der LASK als auch Sturm Graz kämpften sich mit Mühe ins Viertelfinale des ÖFB-Cups. Während die Oberösterreicher erst nach dem Elfmeterschießen gegen Kapfenberg den Aufstieg feiern durften, zogen die Grazer mit einem knappen 3:2-Sieg gegen den GAK in die nächste Runde ein. Bereits am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) treffen die Teams in der Bundesliga aufeinander.

Sturm Graz musste erst in der letzten Woche beim Heimspiel gegen die Wiener Austria die erste Bundesliganiederlage der Saison hinnehmen, trotzdem dürfen die Steirer als Tabellenführer mit viel Selbstvertrauen nach Linz reisen. Aber auch der LASK kann auf erfolgreiche Wochen zurückblicken, feierte unter anderem einen Auswärtssieg gegen Serienmeister Red Bull Salzburg.

Auch gegen den Tabellenführer aus Graz sollen drei Punkte her. "Wir freuen uns sehr, endlich wieder ein Heimspiel in der Raiffeisen Arena bestreiten zu dürfen. Mit Sturm haben wir die nächste große Herausforderung vor der Brust. Die Mannschaft ist aber sehr gut drauf und mit unseren Fans im Rücken wollen wir den nächsten Sieg einfahren", gibt Coach Thomas Sageder die Marschroute vor.

Die Statistik spricht jedenfalls für die Linzer. In den vergangenen acht Aufeinandertreffen gegen Sturm in Oberösterreich blieb der LASK sieben Mal ungeschlagen, generell blieb die Sageder-Elf in allen Bundesligaheimspielen in dieser Saison ohne Niederlage und blieb zusätzlich in den letzten fünf ohne Gegentor.