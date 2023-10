Kritik an Ansetzung: Frankfurter Derby "gewiss kein Risikospiel"

Sonntags findet in Dreieich das Derby zwischen Eintracht Frankfurt II und dem FSV Frankfurt statt. Die Gäste kritisieren die Terminierung der Polizei.

Mehr zur Regionalliga Südwest Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Es ist schon ein bisschen bizarr. Das Frankfurter Derby zwischen Eintracht II und dem FSV findet im Landkreis Offenbach statt. Der Sportpark von Dreieich-Sprendlingen ist die Heimspielstätte der Eintracht-Talente. In Dreieich, einer 42.000-Einwohner-Stadt, gelegen im Dreieck Frankfurt/Offenbach/Darmstadt, beginnt die mit Spannung erwartete Partie am Sonntag um 14 Uhr. Anderthalb Stunden später treffen im Waldstadion die Eintracht-Profis und Borussia Dortmund in der Bundesliga aufeinander. Deshalb wird das 2.500 Zuschauer fassende Stadion wohl kaum ausverkauft sein.

Die Polizei hat die Ansetzung des Derbys bestimmt. Deutliche Worte findet dafür der sportliche Leiter des FSV: "Den Vereinen gehen durch solche Terminierungen Einnahmen abhanden", kritisiert Thomas Brendel und spricht aus eigenen langjährigen Erfahrungen. Ein Risikospiel ist dieses Derby gewiss nicht, viele Eintracht-Fans sind dem FSV sogar wohlgesonnen, auch deshalb ist die Entscheidung der Polizei absolut nicht nachvollziehbar. Zurückhaltender äußert sich die Eintracht, die auf Anfrage lediglich mitteilt: "Die Regionalliga Südwest entscheidet gemeinsam mit den Behörden, unter anderem mit der Polizei, über die Ansetzung der Spieltage je nach Risikopotenzial, Überschneidungen im bundesweiten Kontext und versucht, dabei auch die Wünsche der Vereine zu berücksichtigen."

Bei einer Austragung einen Tag vorher wären mit großer Wahrscheinlichkeit alle Karten verkauft worden. Und wäre die Eintracht zu ihrer zweiten Spielstätte ausgewichen - dem Stadion am Bornheimer Hang, wo der FSV heimisch ist -, wären circa 5.000 Zuschauer gekommen. Ziel müsste es eigentlich sein, die Liga weiter attraktiver zu machen - dazu zählen insbesondere stimmungsvolle Derbys mit vielen Zuschauern.

Voller Fokus auf das Spiel

Eintracht-Trainer Kristjan Glibo ist abgesehen davon voll fokussiert: "Ein Derby ist natürlich grundsätzlich immer ein Spiel, das unter besonderen Vorzeichen steht. In unserer Herangehensweise spielt dies allerdings keine große Rolle." Die zweite Auswahl des Bundesligisten ist mit 31 Toren nach dem VfB Stuttgart II (35) die offensivstärkste Mannschaft der Regionalliga Südwest. Allerdings muss sie in den nächsten Wochen auf Torjäger Noel Futkeu, der elfmal traf, verzichten. Den Angreifer plagt eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel. "Dass uns damit Qualität fehlen wird, steht außer Frage. Andererseits bietet sich somit anderen Spielern die Chance, sich zu zeigen. Wir spielen grundsätzlich mit einer offensiven Ausrichtung, dazu zählen nicht nur unsere nominellen Stürmer", sagt Glibo. Zuletzt beim 2:0 in Bahlingen hätten es "alle eingesetzten Spieler sehr ordentlich gemacht".

Der FSV kann sich bei dieser geballten Offensivstärke glücklich schätzen, Justin Ospelt im Tor zu haben. "Eine Mega-Verpflichtung. Wir sind sehr zufrieden mit ihm", sagt Brendel. Beim 3:0 über den VfR Aalen vereitelte der liechtensteinische Nationaltorwart vier hochkarätige Chancen der Schwaben, agierte in allen weiteren Szenen fehlerfrei. Brendel: "Wir freuen uns aufs Derby, es wird sicherlich ein schnelles, vielleicht auch hitziges Spiel. Wenn wir unsere Qualitäten zeigen, können wir das auch gewinnen." Wieder zur Verfügung stehen die zuletzt gesperrten Noah Awassi und Amid Khan Agha.