Kovac kritisiert den VAR: "Klare Fehlentscheidung aus dem Keller"

Die Auswärtsschwäche des VfL Wolfsburg hält an. Beim FC Augsburg verloren die Niedersachsen nach langer Führung noch 2:3. Durchaus richtungsweisend war dabei die Entscheidung von Schiedsrichter Daniel Schlager, Mads Pedersen kurz vor der Pause nicht vom Platz zu stellen. Zum Ärger von Niko Kovac.

Es lief schon die Nachspielzeit des ersten Durchgangs, als Pedersen hart in Patrick Wimmer hineinrutschte und in der Folge verwarnt wurde. "Ich finde, das ist eine Rote Karte, also beim besten Willen", sagte VfL-Coach Kovac nach der Niederlage bei den Fuggerstädtern und fügte hinzu: "Da geht es nicht darum, ob es oberhalb oder unterhalb des Sprunggelenks ist, sondern es geht um die Intensität und vor allem das gestreckte Bein. Für mich ist das eine klare Rote Karte."

Schiedsrichter Schlager schaute sich die Situation nicht etwa an, sondern ließ ohne des Einwands von Videoschiedsrichter Guido Winkmann weiterlaufen. Wimmer, der zwar noch aus der Kabine wieder aufs Feld kam und weiterspielte, musste in der 52. Minute humpelnd ausgewechselt werden. "Das war eine klare Fehlentscheidung aus dem Keller", nahm Kovac kein Blatt vor den Mund und tat sein Unverständnis über das Urteil des Schiedsrichterteams kund.

Feuerherdt: "Argumente sprechen klar für Rote Karte"

Alex Feuerherdt, Sprecher der DFB Schiri GmbH, äußerte sich beim Pay-TV-Sender "Sky" ebenfalls zur viel diskutierten Szene und hielt fest, dass es "auf dem Platz schwierig" sei, aber die Argumente "hier klar für eine Rote Karte sprechen".

Warum der Videobeweis in dieser Szene nicht eingegriffen hatte, begründete Feuerherdt damit, dass Pedersen "ballorientiert" agiert habe. "Aber man muss sagen, hier liegt ein Fehler vor. Am Ende hätte hier eine Rote Karte stehen müssen", fasste Feuerherdt ein Fazit.

Arnold sauer: "Das machen wir sehr, sehr schlecht"

Unabhängig dieser diskutablen Szene präsentierten sich die Wolfsburger im zweiten Durchgang miserabel und ruhten sich auf der knappen 2:1-Führung aus, was Kovac merklich auf die Palme brachte. "Ich bin enttäuscht und verärgert über die Art und Weise, wie wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert haben", erklärte der 52-Jährige ernüchtert. Auch Kapitän Maximilian Arnold wurde deutlich und kritisierte die Mannschaftsleistung. Es sei unerklärlich, "so ein Spiel abzuliefern. Wenn man 2:1 hier führt, muss man mit aller Macht alles zusammen verteidigen. Das machen wir wirklich sehr, sehr schlecht."

Wolfsburg verharrt mit zwölf Punkten auf Rang neun und verliert die internationalen Plätze vorerst aus den Augen.