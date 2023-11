Konjunktive links und rechts: Wie viel Risiko geht Tuchel ein?

Der FC Bayern reist mit reichlich Personalsorgen zum Topspiel nach Dortmund. Wer spielt, soll erst "ganz, ganz spät" entschieden werden.

Zum ersten Mal wird Thomas Tuchel am Samstagabend für ein Bundesliga-Spiel (18.30 Uhr LIVE! bei kicker) in den Signal-Iduna-Park nach Dortmund zurückkehren. Wen der Bayern-Trainer dann mitbringt, ist einen Tag vorher noch ziemlich offen. Verletzt sind auf jeden Fall einige Spieler.

Matthijs de Ligt wird nach seinem in Saarbrücken erlittenen Teilriss des Innenbandes wochenlang fehlen, gleiches gilt nun auch wieder für Nachwuchshoffnung Tarek Buchmann (erneut Muskelbündelriss im Oberschenkel). Bleiben noch ein paar ganz große Fragezeichen bei Dayot Upamecano (nach Muskelverletzung im Oberschenkel), Raphael Guerreiro (Muskelfaserriss im Oberschenkel), Leon Goretzka (Mittelhandfraktur) und Noussair Mazraoui (krank).

Mit Upamecano und Goretzka beim BVB? "Der natürliche Schritt ist es nicht"

Am Freitagnachmittag steht das Abschlusstraining an der Säbener Straße auf dem Programm. Macht Mazraoui dabei einen gesunden Eindruck, wäre zumindest schon mal ein Teilproblem für Tuchel gelöst. Mazraoui könnte dann in Dortmund (vermutlich) auf seiner gewohnten Position als Rechtsverteidiger spielen, Konrad Laimer im defensiven Mittelfeld - wo Joshua Kimmich bekanntlich gesperrt fehlen wird.

Upamecano wäre die erste und eigentlich auch einzige Alternative für de Ligt, genau wie de Ligt vor Wochen die einzige Alternative für Upamecano war. Gerne hätte Tuchel Upamecano deshalb in Saarbrücken wenigstens 20 Minuten spielen lassen, aber "das war nicht möglich", wie der Trainer am Freitag erklärte. "Das war für Upa zu früh, für Leon zu früh, für Rapha zu früh." Für alle zu früh. Und seit jenem Pokalaus sind erst zwei Tage vergangen. "Hochseriös müsste man also fragen, ob beide im Kader stehen können", findet Tuchel.

Stattdessen muss er sich fragen, ob es zu verantworten ist, beide, also Gorezka und Upamecano, gleich in die Startelf zu packen. Oder wenigstens einen von beiden. "Der natürliche Schritt ist es nicht", weiß Tuchel, "weil keiner von denen im Kader war gegen Saarbrücken."

Goretzka mit Schiene? "Wir haben bei Serge gesehen, dass es nicht das gleiche ist"

Goretzka hatte am Montag erstmals mit einem Teil der Mannschaft das öffentliche Training absolviert und auch ohne ersichtliche Probleme beendet. Im äußersten Notfall könnte der Mittelfeldspieler vermutlich mit einer Schiene auflaufen (dieser Notfall ist natürlich längst eingetreten), so wie Serge Gnabry in Saarbrücken. Optimal wäre das aber auch nicht. "Wir haben bei Serge gesehen - ohne ihm den geringsten Vorwurf zu machen -, dass es nicht das gleiche ist. Die Bewegung, die Freiheit, der Mut zu fallen, in einen Zweikampf zu gehen, nicht nachzudenken. Das ist einfach anders ohne die Schiene."

Heißt also, dass Goretzka, wenn er denn Einsatz-"bereit" wäre, nicht bei hundert Prozent auflaufen würde. Genau wie Upamecano. Und vermutlich auch Mazraoui. Konjunktive links und rechts. Ein gewisses Risiko wird Tuchel schlichtweg in Kauf nehmen müssen, er hat ganz einfach nicht viele andere Möglichkeiten. "Wir müssen schlau sein und groß abwägen", sagt er selbst.

"Lange, lange Gespräche" stehen für den heutigen Tag noch auf dem Programm, mit Spielern und vor allem Ärzten. "Wir werden wirklich alles auf den Tisch legen und bis zuletzt warten, was das Abschlusstraining für eine neue Situation bringt, und dann ganz, ganz spät entscheiden." Und vermutlich auch ganz, ganz viel Glück brauchen.