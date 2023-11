Kompaktheit statt Kombinationsfußball: Der TSV Kornburg hat "die richtige Balance gefunden"

Der Himmel über dem Vereinsgelände des TSV Kornburg klarte in den Wochen zunehmend auf. Drei Siege aus den letzten vier Spielen haben den Bayernligisten wieder in die Nähe des rettenden Ufers katapultiert. Dafür musste der TSV jedoch einen Lernprozess durchschreiten.

Mehr zur Bayernliga Nord Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Ein im positiven Sinne ungewohntes Bild für seine Fans gab der TSV Kornburg in den vergangenen beiden Heimspielen ab. Erzielten Mittelfranken in den 23 Heimspielen seit dem Aufstieg 2022 ganze 23 Tore, platzte der Offensivknoten nun gleich doppelt: Zunächst wurde der SV Donaustauf mit dem ersten Heimsieg der Saison und einem 5:0 nach Hause geschickt, danach kam der ATSV Erlangen mit einem 0:4 ebenso unter die Räder. Gerade im Mittelfrankenderby zeigte der TSV lange Zeit vermisste Qualitäten vor dem Tor und nutzte seine Chancen gegen einen durchaus auf Augenhöhe agierenden Gegner effizient, wie Trainer Hendrik Baumgart zusammenfasst: "Wir haben uns mit dem ersten Angriff gut durchkombiniert und zum 1:0 getroffen. So ein Start spielt natürlich in die Karten - auch das Selbstvertrauen war dann da. Und endlich einmal haben wir, im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, das 2:0 nachgelegt. In der zweiten Halbzeit hatten wir dann noch das erforderliche Spielglück: Während der Gegner die Latte trifft, machen wir zum richtigen Zeitpunkt das 3:0. In Summe hat man gesehen, was möglich ist, wenn die Jungs mit Selbstvertrauen agieren."

Abkehr vom Ballbesitzfußball

Dieses Selbstvertrauen ging dem TSV in vielen Spielen ab - bedingt auch durch einen Umbruch, den der TSV vor der Saison einleitete. "Wir hatten vier tolle Jahre, in denen wir den Verein sportlich und strukturell nach vorne gebracht haben. Nun haben wir zwei Drittel der Mannschaft ausgetauscht - das war nach mehreren gemeinsamen Jahren einfach nötig", spricht Baumgart von einer bewussten Frischzellenkur im Kader, die sportlich jedoch mehr Probleme bereitete, als erwartet, "wir hatten uns mehr erhofft, konnten unser Hauptmanko nun allerdings ablegen: Prinzipiell haben wir einen spielerischen Ansatz, das schaut dann toll aus, aber wir haben uns teilweise um Kopf und Kragen gespielt." Mit dem Resultat, dass Mannschaften mit kompakter Spielweise mehr Punkte sammelten als der TSV, der nach dem Auftaktsieg in Ingolstadt acht Mal in Folge sieglos blieb und sich folglich über die gesamte Hinrunde hinweg in der Abstiegsregion wiederfand.

Negativer Höhepunkt war das 2:3 im Heimspiel gegen den TSV Abtswind, als "wir den Gegner in der ersten Halbzeit an die Wand gespielt haben und anschließend eine desaströse zweite Halbzeit spielen. Emotional war das ein echter Tiefpunkt." Doch die Niederlage bewirkte immerhin einen positiven Effekt, denn im Anschluss veränderte das Trainerteam den Ansatz und verordnete der Truppe ein bewusstes Aufgeben von Ballbesitz - mit Erfolg: Drei der vergangenen vier Spiel gewannen die Kornburger und erzielten in dieser Phase stolze zwölf Treffer. "Wir haben nun die richtige Balance gefunden", freut sich Baumgart, "auch, wenn das Ganze einen Tick zu lange gedauert hat. Unser Ziel besser als im Vorjahr zu sein, bleibt dennoch bestehen. Wir wollen schließlich Schritt für Schritt weiterkommen."

Wiederholung vom Saisonauftakt gewünscht

Bei Platz 15 aktuell fehlen den Kornburgern demnach sieben Punkte, um im Soll eines einstelligen Tabellenplatzes zu liegen. Als Rangneunter ist derzeit der FC Ingolstadt II gelistet - passenderweise der nächste Gegner der Mittelfranken. "Ingolstadt hat mit seiner spielstarken Mannschaft bereits im Hinspiel den Part übernommen, den sonst wir innehatten. Sie haben das Spiel gemacht und am Ende war deren Trainer enttäuscht", blickt Baumgart zurück auf das 1:0 zum Saisonauftakt, "das bestätigt unseren Kurswechsel: Du kannst wie verrückt Fußball spielen, hast aber nicht die Garantie, dass dadurch mehr Zählbares herauskommt. Von daher ist es für uns in Ordnung, wenn sie erneut mehr vom Spiel haben. Dennoch dürfen wir ihre große Qualität nicht außer Acht lassen, wissen jedoch zugleich, wie wir so einer jungen und unerfahrenen Mannschaft den Zahn ziehen können." Mit dem Wissen aus dem Hinspielsieg sowie dem Selbstvertrauen der vergangenen Wochen im Rücken können die Kornburger optimistisch in den Rückrundenauftakt starten. Unterstützung beim Auftrag dritter Heimsieg in Folge erfährt die Mannschaft vom mittlerweile gegründeten TSV-Fanclub, der die Spiele lautstark begleitet. Vielleicht kommen zu den gewohnten Gesängen erneut mehrere Torjubel hinzu - diese sind in den letzten Wochen bei den Kornburgern schließlich fast schon zur Gewohnheit geworden.