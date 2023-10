Klopp: "Die schwierigste Spielvorbereitung meines Lebens"

Der 3:0-Sieg gegen Nottingham rückte für Jürgen Klopp am Sonntag schnell wieder in den Hintergrund. Liverpools Trainer schilderte, wie er die bangen Stunden um Luis Diaz und dessen Eltern erlebte.

Luis Diaz wird mit seinen Gedanken in Kolumbien gewesen sein, seine Teamkollegen aber waren mit Gedanken bei ihm: Als der FC Liverpool am Sonntag Nottingham Forest empfing und mit 3:0 souverän bezwang, war der Flügelstürmer stets präsent, gerade weil er nicht da war.

Weil seine Eltern in der Heimat am Samstag entführt worden waren, hatte Luis Diaz, sonst in der Premier League gesetzt, in Jürgen Klopps Spieltagskader gefehlt. Am Sonntag war es der Polizei gelungen, die Mutter zu befreien, nach dem Vater wird aber auch am Montag noch mit einem Großaufgebot gesucht. Die bangen Stunden für Luis Diaz gehen also weiter.

"Sicherer Ort" Fußballplatz? "Das war heute unmöglich"

"Wir haben gestern spätabends davon erfahren", berichtete Klopp nach dem Spiel, bei dem Diogo Jota sein Tor zum 1:0 mit einem Luis-Diaz-Trikot gefeiert hatte. "Dann haben wir mit Lucho gesprochen. Er wollte nach Hause gehen, also haben wir Leute mitgeschickt, die sich um ihn kümmern. Auch ein Teil seiner Familie ist dort. Dann haben wir die absolut fantastische Nachricht von seiner Mama gehört, aber seitdem nicht mehr wirklich was."

Auch für Klopp war das Drama um seinen Schützling eine völlig neue Situation. "Das war die schwierigste Spielvorbereitung meines Lebens. Ich war darauf nicht vorbereitet", so der erfahrene Chefcoach. In seiner ganzen Karriere seien die 90 Minuten auf dem Platz "immer mein sicherer Ort" gewesen, an dem es erlaubt sei, alles andere auszublenden. "Doch heute war das unmöglich, absolut unmöglich".

Luis Diaz im Porträt (von 2022) Nudeln für Nudel: Luis Diaz' "seltsamer" Traumstart in Liverpool

Er wolle den Auftritt gegen Nottingham nicht größer machen, als er war, "aber wir haben auf jeden Fall versucht, Lucho mit unserem Kampf zu helfen, weil wir natürlich helfen wollen. Wir können nicht wirklich helfen, also ist das Einzige, was wir wirklich tun können - für ihn zu kämpfen -, und das haben die Jungs getan."

Im Klub versuche man, über die Meldungslage auf dem Laufenden zu bleiben, "aber wir wollen auf keinen Fall irgendwie stören", betonte Klopp. "Wir sind nicht die wichtigen Leute hier. Wir wollen einfach nur unterstützen - das ist alles."