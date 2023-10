Klagenfurts Schwarz: "Natürlich wäre es toll, wenn ich zu Rapid zurückkehren könnte"

Ausgerechnet beim SK Rapid, seinem Ausbildungsverein, hat Sky Schwarz sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Nun hat der 19-Jährige Lust auf mehr. Angesichts der angespannten Personalsituation winkt Schwarz in Klagenfurt mehr Spielzeit.

Keine 15 Minuten stand Klagenfurts Sky Schwarz gegen Rapid auf dem Feld, als ihm sein erster Bundesliga-Treffer gelang. Ausgerechnet gegen Rapid, wo er so viele Jahre verbrachte und wohin er möglicherweise im kommenden Sommer zurückkehren könnte, wenn sein Leihvertrag ausläuft. "Ich glaube, ich hätte mir für mein erstes Tor in der Bundesliga nichts Schöneres vorstellen können, als es im Allianz Stadion zu schießen", sagt Schwarz im Gespräch mit dem kicker, fügt allerdings hinzu: "Im Optimalfall wäre es für Rapid gewesen, aber so ist das dann über Umwege passiert."

Der 19-Jährige wurde in Klagenfurt behutsam herangeführt. Nachdem ihn die Kärntner im Sommer von Rapid ausgeliehen hatten, ließ Trainer Peter Pacult den Youngster zunächst meist auf der Bank. Gespräche habe es laufend gegeben. "Er hat mir schon gesagt, dass ich auf meine Einsatzzeiten kommen werde. Er hat mir auch immer gesagt, dass ich Fortschritte mache. Aber natürlich ist es auch meine Aufgabe, zu sehen, wo es noch ein bisschen hapert und wo ich mich noch verbessern kann", zeigt sich Schwarz selbstkritisch.

Die Gegebenheiten im Klub und die erfahrene Mannschaft - Klagenfurt hat nach dem LASK den höchsten Altersschnitt der Liga - waren für Schwarz hilfreich, sich heranzutasten. "Es war doch ein immenser Schritt von der 2. Liga in die Bundesliga. Es ist eine routinierte Mannschaft mit viel Erfahrung. Da hat mir natürlich auch die hohe Trainingsqualität, die bei uns im Verein herrscht, enorm geholfen." Auch, dass in Klagenfurt alles eine Spur kleiner ist, ist für Schwarz kein Problem. "Es hat Vor- und Nachteile. Ich nehme das alles sehr positiv wahr, weil wir ja eine sehr gute Hinrunde gespielt haben. Natürlich könnte man dort und da etwas optimieren, aber man sieht eben, dass es auch ohne die ganz großen Mittel geht. Das ist der Qualität der Mannschaft zu verdanken."

In den nächsten Wochen wird sich der Offensivspieler wohl (noch) mehr Spielzeit ausrechnen dürfen. Bei Klagenfurt hat einmal mehr der Verletzungsteufel zugeschlagen. Unlängst mussten auch Christopher Cvetko und Andy Irving für längere Zeit w. o. geben. Kurios war die Kadersituation der Klagenfurter bereits beim Spiel gegen Rapid. Pacult hatte nur vier Ersatzspieler auf der Bank. Gesprächsthema in der Kabine sei die angespannte Personallage jedoch nicht, erklärt Schwarz. "Es ist kein Geheimnis, dass wir einen kleineren Kader und jetzt mehrere Ausfälle haben."

Schwarz glaubt daran, in den nächsten Wochen mehr zum Zug zu kommen. "Ja, durchaus. Es ist das große Ziel - wie bei jedem Spieler - irgendwann zum Stammpersonal zu gehören. Sonst würde ich nicht Fußball spielen. Aber ich möchte mich da nicht unter Druck setzen. Ich schaue, was möglich ist in den nächsten Wochen und versuche der Mannschaft zu helfen, indem ich fit bleibe, indem ich gut spiele und meine Leistung bringe."

Beim Trip nach Wien-Hütteldorf hatte Schwarz auch die Gelegenheit, mit seinen früheren Wegbegleitern zu quatschen. Auch das eine oder andere Gespräch mit den Verantwortlichen habe es gegeben. "In der Halbzeit ist mir der Steffen (Hofmann, Anm.) über den Weg gelaufen, da haben wir ein bisschen geplaudert, damit man sich wieder auf den neuesten Stand bringt." Einen wie Schwarz könnte Grün-Weiß aktuell gut gebrauchen. Bei seinem Auftritt im Allianz Stadion zeigte der Youngster, dass er eine echte Waffe sein kann.

"Rapid müsste weiter oben stehen"

Schwarz verfolgt die Entwicklungen bei seinem Ausbildungsklub noch aus der Ferne. Wenngleich er kein Urteil über die aktuelle Situation abgeben möchte, sei klar, "dass Rapid weiter oben stehen müsste". Im Sommer war nicht damit zu rechnen, dass die Hütteldorfer derart große Probleme haben werden, Punkte einzufahren. "Es steht außer Frage, dass Rapid eine unfassbare Qualität hat und auch mit ihrer Kadergröße mehr zu erwarten war, wenn man sich das vor der Saison angesehen hat."

Klar würde ich mich freuen, wenn es Rapid in die Meistergruppe schafft. Sky Schwarz über die Situation bei Rapid

Trotz der Konkurrenzsituation, die Schwarz mit Klagenfurt nun gegen Rapid hat, wünscht sich der 19-Jährige, dass die Barisic-Elf die aktuelle Schieflage übersteht und in die Top sechs kommt. "Ich bin eben Leihspieler von Rapid und trage Rapid noch in meinem Herzen. Aber in erster Linie hoffe ich, dass wir es schaffen. Aber klar würde ich mich freuen, wenn es auch Rapid in die Meistergruppe schafft, wir noch einige Partien gegeneinander bestreiten und uns dann öfter über den Weg laufen könnten."

Ob es im kommenden Sommer wieder bei seinem Herzensklub weitergeht, ist noch offen. Schwarz sieht Klagenfurt nicht unbedingt als Sprungbrett, um danach bei Rapid voll durchzustarten. "Ich sehe es als Entwicklungsschritt in meiner noch so jungen Karriere. Ich habe mich zu diesem Schritt entschieden, weil ich Bundesliga-Erfahrung sammeln wollte und mir Rapid zunächst noch nicht die Möglichkeit dazu geben konnte. Man wird sehen, was die Zukunft bringt, aber natürlich wäre es toll, wenn ich wieder zu Rapid zurückkehren und dort meine Bundesliga-Laufbahn fortsetzen könnte."