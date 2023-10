Kimmichs Sperre und die Folgen für Bayern

Seit Samstag steht Joshua Kimmich auf einer Stufe mit Markus Babbel in der Rekordliste des FC Bayern. Ein Eintrag, auf den der 28-Jährige gerne verzichtet hätte - und mit weitreichenden Folgen.

Am 25. Oktober 1997, also fast auf den Tag vor 26 Jahren, sah auch Babbel Rot, beim 3:3 gegen den VfB Stuttgart wegen eines Handspiels. Es war die 4. Spielminute, wie bei Kimmich an diesem Samstag. Nie flog ein Bayern-Spieler in der Bundesliga früher vom Platz. Immerhin schafften die Münchner nach Kimmichs Ballverlust und der daraus resultierenden Notbremse gegen Marvin Mehlem den Pflichtsieg. Beim 8:0 half ihnen, dass nach Kimmich auch noch zwei Darmstädter vorzeitig das Feld verlassen mussten.

Gegen Dortmund gesperrt

Viel schlimmer aus Bayern-Sicht ist die folgende Sperre für den Nationalspieler. Vermutlich zwei Spiele, in jedem Fall aber den folgenden Bundesligagipfel am Samstag bei Borussia Dortmund. "Mit dem 8:0 natürlich das Dortmund-Spiel", antwortete er auf die Frage, was ihn mehr ärgere. Der abrupte Feierabend oder die Zwangspause? "Hätten wir heute verloren, würde ich sagen, das Spiel heute, weil wir am Samstag wieder mit elf starten können. Mit dem 8:0 im Rücken ist Dortmund bitterer."

Sein Trainer sah dies ähnlich. "Das ist extrem unglücklich, weil Josh ein Schlüssel- und Fixspieler für uns in der Mitte des Feldes ist und derjenige, der brennt, in diesen Spielen den Unterschied auszumachen, den Stempel aufzudrücken", sagte Thomas Tuchel und schlussfolgerte: "Wir müssen Lösungen finden."

Goretzka vor Comeback?

Wie können diese aussehen? In Unterzahl gab Konrad Laimer am Samstag den alleinigen Sechser, Jamal Musiala und Leroy Sané rückten in die Halbpositionen vor dem Österreicher. Auch ein Model für Dortmund? Laimer dürfte in jedem Fall gesetzt sein. "Wir sind gerade dünn auf der Position. Ich weiß, wie man auf der Sechs spielt, fühle mich auf der Sechs wohl", warb der Ex-Leipziger für sich und bekommt Unterstützung von Kimmich: "Natürlich hat er es im Kreuz. Weil er ein guter Spieler ist und es kann."

Zur Unterstützung Laimers hoffen die Bayern auf das Comeback Leon Goretzkas nach Handbruch. Der Nationalspieler möchte zu Wochenbeginn ins Training zurückkehren, sollte in der kurzen Zwangspause nach der nötigen Operation nicht allzu viel Substanz verloren haben. Geht dieser Plan auf, spricht viel für die Doppelsechs Laimer/Goretzka in Dortmund.