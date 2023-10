Kiel II kehrt zurück an die Spitze - 9:2! Hannover deklassiert Spelle-Venhaus

Der SV Meppen eröffnete am Freitag mit einem 3:2-Erfolg über Weiche Flensburg den 14. Spieltag in der Regionalliga Nord. Tags darauf kehrte Holstein Kiel II durch einen Erfolg in St. Pauli zurück an die Tabellenspitze, während Hannovers Talente den SC Spelle-Venhaus deklassierten. Der VfB Oldenburg verbuchte beim SSV Jeddeloh II einen späten Punkt.

Oldenburg rettet späten Punkt in Jeddeloh II

Der SSV Jeddeloh II musste sich im Derby mit einem Punkt begnügen. Ein Eigentor ließ die Gastgeber in der 37. Minute zunächst auf die Siegerstraße einlenken. Deichmann fälschte den Ball ins eigene Tor zum nicht unverdienten 1:0-Pausenstand ab. Jeddeloh zog sich nun tief zurück, kam vereinzelt nur noch zu Kontern, die nichts einbrachten. Der VfB Oldenburg kontrollierte das Spiel, kam gegen das engmaschige Abwehrnetz der Heimelf aber zu selten zu gefährlichen Abschlüssen. In der Nachspielzeit, als die wenigsten noch mit einem Oldenburger Tor rechneten und zudem Wegner mit der Ampelkarte vom Feld musste (90.+1), gelang Ziereis doch noch der Ausgleich (90.+6). Jeddeloh bleibt damit knapp vor den Abstiegsrängen, Oldenburg im Mittelfeld.

Gutmann-Doppelpack leitet Norderstedt-Erfolg ein

Kilia Kiel bleibt Schlusslicht der Regionalliga Nord. Gegen Eintracht Norderstedt kassierte der Aufsteiger eine späte Niederlage. Die Gastgeber starteten auf Augenhöhe, hatten sogar mehrere Möglichkeiten, in Führung zu gehen. In diese Drangphase Kiels schlug Gutmann nach Behouneks Steilpass eiskalt zu (19.). Die Heimelf reagierte keineswegs geschockt, suchte ihr Glück weiter in der Offensive und fand es in der 31. Minute. Nach einem Norderstedter Ballverlust ging es schnell, auf links behauptete Seidel den Ball und schob an Exner vorbei zum Ausgleich ein. Bis zur Pause war Kiel sogar näher dran am zweiten Treffer, der aber nicht fallen wollte. Abschnitt zwei begannen die Gäste dann schwungvoller, zudem sah Kiels Warnecke nach 67 Minuten die Ampelkarte. Sechs Minute später folgte Kilia-Trainer Sorrano, der heftig protestierte und ebenfalls die Ampelkarte kassierte. Kiel stemmte sich in Unterzahl mit Mann und Maus gegen die Niederlage, Gutmanns zweiter Treffer fünf Minuten vor dem Ende besiegelte jedoch die nächste Kilia-Pleite. Zwar versuchten die Hausherren noch einmal zu antworten. Treffen sollten aber wieder die Gäste. Akhber sorgte tief in der Nachspielzeit für den 3:1-Endstand aus Eintracht-Sicht.

Kiel II wieder an der Spitze - St. Pauli II wacht zu spät auf

Der Herbst-Blues des FC St. Pauli II setzte sich gegen Holstein Kiel II fort. Bereits in der 6. Minute traf Siedschlag früh für die favorisierten Gäste aus der zweiten Reihe zur Führung. Anschließend hatte St. Pauli bei einem Pfostentreffer Glück. Ansonsten hielten die Kiezkicker erst einmal gut dagegen, kamen aber zu selten gefährlich gegen kompakte Gäste vor das gegnerische Tor, um tatsächlich am Ausgleich zu kratzen. Nach der Pause war binnen zehn Minute der Deckel auf der Begegnung. Wansiedler traf nur zwei Minuten nach Wiederbeginn mit dem Kopf zum 2:0, ehe Niehoff nach einem Konter in der 55. Minute mit dem 3:0 den Gastgebern augenscheinlich endgültig den Stecker zog. Zwar war den Gastgeber das Bemühen nicht abzusprechen, offensiv gefährlich zeigte sich die Ostermann-Elf aber zu spät. Sechs Minuten vor dem Ende erzielte Staugaard das 1:3. In der Nachspielzeit gelang Marie der Anschluss (90.+4). Letztlich wachte die Heimelf aber zu spät auf, um Zählbares zu behalten. Es blieb bei der vierten Niederlage in Serie für St. Pauli. Kiel dagegen nutzt die Lübecker Spielabsage, um sich die Tabellenführung zurückzuerobern.

Klassenunterschied bei Hannover-Schützenfest

Hannover erwischte gegen den Tabellenvorletzten aus Spelle-Venhaus einen Traumstart, führte durch Treffer von Kapitän Gindorf (7.) und Profi Foti (9.) schnell komfortabel. Die Gäste mussten diesen Schock erst einmal verdauen. Mit der 2:0-Führung im Rücken nahmen die Platzherren anschließend das Tempo heraus, ohne den SCSV zurück ins Spiel kommen zu lassen. Eine Viertelstunde vor dem Ende des ersten Abschnitts zogen die Hannoveraner das Tempo noch einmal an. In der 32. Minuten legte Stepantsev das 3:0 nach. Foti markierte mit seinem zweiten Treffer nur wenig später das 4:0 und die Entscheidung gegen überforderte Gäste. Hannover spielte sich nun in einen Torrausch, stellte durch Stepantsevs Doppelpack noch auf 5:0 vor dem Pausenpfiff (44.). Im zweiten Durchgang schnürte Foti schließlich noch seinen Dreier- und später auch noch Viererpack (55./64.). Oswald mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichem 1:6 (61.) und Popov mit dem 2:7 sorgten wenigstens für etwas Ergebniskosmetik (66.). Hannover hatte aber längst noch nicht genug. Gindorf sorgte in der 74. Minute für das 8:2. Podrimaj stellte in der Nachspielzeit noch auf 9:2. Der zehnte Treffer wollte dem Zweitliga-Nachwuchs aber nicht mehr gelingen.

Meppen dreht Partie und verkürzt zur Spitzengruppe

Ohne Abtasten ging es bereits in der Anfangsphase hin und her. Für die Heimelf ließ Haritonov in der 6. Minute die erste gute Möglichkeit liegen. Auf der anderen Seite nötigte Cornils mit einem Kopfball Schmidt zur Glanzparade (12.). Ab Minute 20 schien dann der SV Meppen das Spiel in seine Richtung zu ziehen. Karademir versuchte es aus der Drehung, Spreckelmeyers Versuch klärte Heim mithilfe des Pfostens und auch bei Janssens Kopfball und anschließendem Schuss war der Keeper zur Stelle. Das Tor fiel auf der anderen Seite, weil kein Meppener Cornils auf dem Schirm hatte, der nach einer Flanke den Ball erfolgreich volley nahm (32.). Meppen schüttelte sich kurz und glich durch ein Eigentor nur wenige Minuten später aus. Schepps Hereingabe von der rechten Seite grätschte Behrmann vor dem einschussbereiten Janssen in die eigenen Maschen (39.). In der Schlussminute hatte Flensburg dann Glück, dass Meppen das Spiel nicht vor der Pause gedreht bekam. Janssens strammer Schuss klatschte aus 25 Metern nämlich nur an den linken Pfosten. Nach Anpfiff des zweiten Abschnitts dauerte es allerdings nur fünf Minuten, bis der SVM schließlich doch in Führung ging. Über Seidel und Janssen landete der Ball im Zentrum bei Schepp, der den Angriff mit der Hacke veredelte. Die Gastgeber hatten nun deutliches Überwasser und sorgten in der 64. Minute für die Vorentscheidung. Karademir bediente Janssen mit einem Flankenball, der am zweiten Pfosten zum 3:1 einnickte. Weil Meppen anschließend den vierten Treffer verpasste, wurde es in den Schlussminuten durch Ehlers strammen Anschlusstreffer ins lange Eck, der mehr oder weniger aus dem Nichts fiel, noch einmal spannend (87.). Die Platzherren ließen aber nichts mehr zu und feierten drei verdiente Punkte, wodurch die Tabellenspitze nun erst einmal ein gutes Stück näher rückt. Weiche dagegen steckt weiter im Keller fest.

Drochtersen muss sich mit Punkt begnügen

Die Anfangsminuten gehörten klar den Gästen. Nach einer Viertelstunde befreiten sich die Blau-Weißen aber nach und nach und kamen ihrerseits zu ersten Abschlüssen. Dennoch gehörte Drochtersen/Assel die größte Chance im ersten Durchgang. Nach einem starken Spielzug bot sich Subotta aus wenigen Metern die Einschussgelegenheit. Dedovic klärte aber klasse mit dem Fuß (24.). Die beste Chance der Gastgeber hatte Zahmel, der nach einem Freistoß frei zum Abschluss kam, den Ball aber nicht richtig traf - drüber (35.). In der 40. Minute war Dedovic wieder mit dem Fuß zur Stelle, davor hebelte ein weiter Pass auf Sattler die komplette BWL-Defensive aus. Den zweiten Durchgang begann die Elf von Uwe Möhrle druckvoller, hatte aber Glück, dass erneut Subbota frei vor Dedovic die Kugel übers Tor feuerte. Ansonsten war vor beiden Toren wenig los. Das Spiel plätscherte anschließend vor sich hin, mehr als Halbchancen gab es auf beiden Seiten nicht. In der 76. Minute musste Augé nach einem Foul im Mittelfeld mit glatt Rot vom Feld - eine harte Entscheidung. Aber auch in Überzahl gelang Drochtersen der Lucky-Punch nicht mehr. Mohr hatte in der Nachspielzeit noch eine gute Möglichkeit, köpfte den Ball aber direkte auf die Fäuste von Dedovic.

Das für Samstag angesetzte Topspiel zwischen Phönix Lübeck und Teutonia Ottensen wurde am Freitagnachmittag abgesagt.