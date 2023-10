Khedira vor Königsklassen-Debüt: "Wir werden es wieder probieren"

Union Berlin hat im September und Oktober punktemäßig nichts mehr gerissen. Die Negativserie von acht Pflichtspiel-Niederlagen in Folge soll gegen Neapel in der Champions League beendet werden.

Keine Atempause! Beim 1. FC Union Berlin muss Geschichte geschrieben und vielleicht ein Stück weit auch genossen werden. Die Mannschaft wird am Dienstag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) im Heimspiel gegen die SSC Neapel versuchen, die aktuelle Negativserie irgendwie zu beenden.

Ein erster Zähler in der Königsklasse hätte etwas Historisches und in der aktuellen Gesamtsituation Befreiendes zugleich. "Ich freue mich auf eine spannende Aufgabe. Wir werden es wieder aufs Neue probieren", sagte Mittelfeldmann Rani Khedira auf der Pressekonferenz im Stadion An der Alten Försterei.

Fußball sollte am Schluss auch immer Spaß machen. Urs Fischer

Khedira hatte am Samstag bei der 0:3-Heim-Niederlage gegen den VfB Stuttgart nach rund zehnwöchiger Verletzungspause sein Comeback erlebt. Nun steht er vor seinem Debüt in der Champions League. Die Erfüllung eines Kindheitstraumes gehe damit in Erfüllung, so Khedira.

In acht Begegnungen in der Bundesliga beziehungsweise in der Champions League holten die Köpenicker zuletzt keinen einzigen Zähler. Das soll sich im ausverkauften Berliner Olympiastadion ändern, das mit 72.062 Fans inklusive 3436 Napoli-Anhängern gefüllt sein wird. "Auch wenn die Leichtigkeit und das Selbstvertrauen aufgrund der letzten Spiele nicht so da sind, wollen wir das Spiel positiv angehen. Fußball sollte am Schluss auch immer Spaß machen", sagte Fischer. Im Training am Montag wurde im für die Medien öffentlichen Teil bei einfachen Fangspielen viel gelacht.

Juranovic und Roussillon fehlen weiterhin

In personeller Hinsicht bleibt es bei den verletzungsbedingten Ausfällen der Außenverteidiger Josip Juranovic und Jerome Roussillon. Beim Franzosen Roussillon könnte es zumindest für die Partie am Samstag (15.30 Uhr) bei Werder Bremen wieder reichen.

Anstelle von Khedira war bei der Pressekonferenz eigentlich Robin Gosens vorgesehen. Der von Inter Mailand verpflichtete Verteidiger fehlte allerdings wegen einer Behandlung. Fischer zeigte sich aber zuversichtlich, dass Gosens gegen Neapel auflaufen kann.

Fischer befasst sich nicht damit, "was in zwei oder drei Wochen sein könnte"

Union werde laut Fischer "kleine Veränderungen" vornehmen, aber nicht in Aktionismus verfallen und alles über den Haufen werfen. Der Schweizer hat zudem noch lange nicht das Gefühl, nichts mehr bewirken zu können.

Er genießt die Rückendeckung des Klubs. "In den letzten Jahren haben wir gemeinsam unsere Ziele erreicht. Jetzt ist es das erste Mal ein bisschen stürmisch. Dann sollte man auch versuchen, das gemeinsam anzugehen und wieder in die Spur zurückzufinden", sagte Fischer. "Um mich selbst mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Am Schluss ist Fußball ergebnisorientiert. Aber ich befasse mich nicht damit, was in zwei oder drei Wochen sein könnte."