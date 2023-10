Keller nennt drei Grundtugenden für das "Projekt Wiederaufstieg" in Sandhausen

Am Samstag steht für Jens Keller das erste Spiel als neuer Cheftrainer vom SV Sandhausen auf dem Programm. Auf seiner ersten Pressekonferenz sprach der 50-Jährige über die Ziele, seine Herangehensweise und den nächsten Gegner.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Drittligaspielen und dem wachsenden Rückstand auf die Aufstiegsplätze hatten die Verantwortlichen des SVS am frühen Sonntagabend die Reißleine gezogen. Das 2:2 gegen Verl war für Danny Galm das letzte Spiel als Trainer der Sandhäuser.

Die Gründe für die frühe Trainerentlassung seien "ganz klar gewesen", so Sportdirektor Matthias Imhof auf der ersten Pressekonferenz mit dem neuen Chefcoach: "Wir haben zu wenige Punkte geholt für das, was wir erreichen wollten. Durch das letzte Spiel sind wir der Meinung gewesen, dass wir etwas Neues machen müssen, um unsere Ziele nicht aus den Augen zu verlieren."

"Abwärtstrend und "kein guter Fußball" als Grund für die Trennung

Nicht nur die negativen Ergebnisse hatten Einfluss auf die Entscheidung, vielmehr sei es der "Abwärtstrend" der vergangenen Wochen gewesen, der "keinen guten Fußball" mit sich brachte. "Wenn wir alle zufrieden gewesen wären, gesagt hätten, dass wir super Fußball spielen, dann hätten wir die Entscheidung auch nicht getroffen."

Nun steht aber Jens Keller in den Startlöchern, der neben Stationen unter anderem beim VfB Stuttgart, Union Berlin und dem 1. FC Nürnberg sogar Champions-League-Erfahrung bei Schalke 04 mitbringt.

"Projekt Wiederaufstieg"

Die Ziele in Sandhausen sind selbstverständlich nicht damit zu vergleichen, könnten dennoch nicht klarer formuliert sein: Es gehe einzig und allein um "das Projekt Wiederaufstieg". Weiter führte Keller aus: "Ich glaube, dass die Mannschaft gut zusammengestellt ist, dass man gute Möglichkeiten hat, da oben nochmal anzugreifen."

Die ersten Tage mit der Mannschaft seien "anstrengend und intensiv" gewesen. Trotzdem habe es "unheimlich viel Spaß gemacht, mit den Jungs gestern und heute auf dem Platz zu arbeiten. Jetzt freuen wir uns Samstag auf das erste Spiel."

Mit Borussia Dortmund II wartet am Samstag (14 Uhr LIVE! bei kicker) ein Team, das mit 19 Punkten aus zwölf Spielen gut in die Saison gestartet ist. Keller erwartet eine Elf "mit viel Dynamik und guten Fußballern", die sich durch "eine gute Ausbildung auszeichnen. Da müssen wir körperlich dagegenhalten."

Aktuell fehlt der Mannschaft natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein. SVS-Coach Jens Keller

"Von den Einzelspielern her ist die Qualität da", stellt der neue SVS-Coach fest, "aktuell fehlt der Mannschaft natürlich ein bisschen Selbstbewusstsein." Dies lasse sich aber mit drei Grundtugenden ausgleichen: "Leidenschaft, laufen und kämpfen."

Keller hat nicht viel Zeit

Außerdem erhoffe sich Keller "schnelles Umschaltspiel in beide Richtungen. Das ist aber nichts, was man der Mannschaft in zwei Trainingseinheiten vermitteln kann. Wir müssen schauen, dass wir das in kurzer Zeit hinbekommen."

Nur Laux steht noch auf der Verletztenliste

Ohne persönliche Assistenten aus der Vergangenheit - dies sei aktuell "kein Thema" - muss sich Keller nun eine Mannschaft zusammenstellen, die um den Aufstieg mitspielen kann. Abgesehen von Lucas Laux, der mit einem Kreuzbandriss noch länger fehlen wird, konnten alle Akteure wieder trainieren. Auch Luca-Milan Zander und Dennis Diekmeier standen unter der Woche wieder auf dem Feld.