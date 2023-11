Keeper Wolff winkt gegen Ägypten das Comeback

Zwei Monate nach seinem Bandscheibenvorfall steht Torwart Andreas Wolff im Länderspiel der deutschen Handballer gegen Ägypten vor dem Comeback.

"Andi hat in dieser Woche das komplette Trainingsprogramm absolviert und mehr machen können, als wir gehofft hatten. Das ist ein sehr erfreulicher Verlauf und wertvoller Schritt", berichtete Co-Trainer Erik Wudtke am Donnerstag.

Wolff werde in der Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sport1) in Neu-Ulm definitiv auf der Bank sitzen. "Ob er einige Einsatzminuten bekommt, werden wir sehen. Wir wollen noch die Nacht und den Vormittag abwarten, wie das Gefühl bei ihm ist", sagte Wudtke.

Ursprünglich sollte Wolff, der sich die Rückenverletzung Ende August bei einem Testspiel-Trip seines Vereins Industria Kielce zugezogen hatte, beim Lehrgang der DHB-Auswahl nur ein lockeres Aufbauprogramm absolvieren. Für die Duelle mit Ägypten - das zweite steigt am Sonntag in München - hatte Bundestrainer Alfred Gislason daher Routinier Silvio Heinevetter und U-21-Weltmeister David Späth als Torwart-Gespann nominiert.