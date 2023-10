Kastrati-Rückkehr in Sonsbeck - Spitzen-Quartett unter sich

Während bei St. Tönis der alte und neue Cheftrainer Bekim Kastrati seine Rückkehr beim Gastspiel in Sonsbeck feiert, treffen die vier Topmannschaften in den direkten Duellen aufeinander. Am Samstag Straelen gegen Baumberg und am Sonntag ist Schonnebeck in Ratingen zu Gast.

IMAGO/Fotostand