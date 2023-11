Kastenings offene Rechnung: "So ziemlich mein schlechtestes Länderspiel"

Am Freitag und Sonntag testet die deutsche Handball-Nationalmannschaft gegen Afrikameister Ägypten und erhofft sich davon wichtige Erkenntnisse für die nahende Heim-EM. Timo Kastening träumt bereits vom 10. Januar.

Etwas mehr als zwei Monate sind es noch, dann wird das ausverkaufte Düsseldorfer Fußballstadion der deutschen Handball-Nationalmannschaft zujubeln. Das EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz am 10. Januar 2024 wird einen neuen Weltrekord bedeuten, schon länger sind bereits über 50.000 Tickets verkauft.

Eine besondere Note hat die Partie für Timo Kastening - wie sie auch für dessen Vereinskollegen Julius Kühn hätte. Der Rechtsaußen der MT Melsungen gab 2019 unter dem damaligen Bundestrainer Christian Prokop sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft. Spielort damals war Düsseldorf, Gegner die Schweiz. Kastening denkt beim DHB-Medientermin am Donnerstag bedingt gerne an den Vergleich vor viereinhalb Jahren zurück: "Mein erstes Länderspiel war so ziemlich mein schlechtestes, von daher habe ich da noch eine persönliche Rechnung offen."

Wenn der bekennende Fußballfan an das Eröffnungsspiel denke, "dann herrscht da natürlich pure Vorfreude. Ein Weltrekordspiel vor heimischem Publikum bestreiten zu dürfen, das wünscht sich jeder Handballer und ich bin auch nur ein einfacher Handballer."

Am 9. März 2019 feierte aber nicht nur Kastening seine Premiere im A-Team. Auch Kapitän Johannes Golla, mit dem sich der Linkshänder ein Zimmer teilt, stand erstmals für den Europameister von 2016 auf der Platte. Mittlerweile kann der Flensburger Spielführer 63 Länderspiele und 219 Tore vorweisen. Wie er seine Rolle als "eine Art neuer Kapitän" (Kastening) interpretiert, imponiert den Mitspielern.

Er geht immer voran und ist neben Ludovic Fabregas der beste Kreisläufer der Welt. Timo Kastening über Johannes Golla

"Das macht Johannes hervorragend, er denkt an alle Mannschaftsteile, hat immer ein offenes Ohr, er achtet auf Kleinigkeiten, packt immer mit an und lebt die Werte vor", sagt Kastening unumwunden: "Er geht immer voran und ist neben Ludovic Fabregas der beste Kreisläufer der Welt. Auch neben der Platte ist er das perfekte Beispiel für einen Vorbild-Profi."

Golla: "Egal, ob sie singen oder nicht"

Golla selbst, der am Sonntag im Rahmen des "Tag des Handballs" seinen 26. Geburtstag feiern wird, fiebert den Duellen mit Afrikameister Ägypten entgegen. "Egal, ob sie singen oder nicht, meine Vorfreude ist riesig", so der Kreisläufer und Abwehrchef: "Ich freue mich auf die volle Halle und dass die Fans uns anpeitschen, durch schwere Phasen hindurchtragen und wir dann den Zuschauern etwas zurückgeben können."

10.000 Fans in der Münchner Olympiahalle sollen helfen, den schweren Brocken aus dem Weg zu räumen. "Das ist ein starker Gegner", sagt Golla über Ägypten: "Im Januar bei der WM hatten wir gegen sie ein gutes Spiel, das aber auch gezeigt hat, man darf nicht nachlassen, sonst kommen wir in die Bredouille."

Am 27. Januar 2023 hatte die DHB-Auswahl gegen Ägypten 20 Minuten vor dem Ende bereits vermeintlich vorentscheidend mit 26:19 geführt, ehe die Nordafrikaner die deutsche Mannschaft sogar in die Verlängerung zwangen. In der bewies Gislasons Team den längeren Atem und gewann 35:34. Dennoch kritisierte Golla hinterher im TV-Interview: "Wir haben ab der 45. Minute alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Es war erschreckend, was da passiert ist."

Eine Wiederholung will nicht nur er unbedingt vermeiden. "Wir wissen, wie wichtig Erfolgserlebnisse fürs Selbstvertrauen sind", so Golla. "Daher wollen wir ein gutes Ergebnis einfahren."