Karriere-Crash in FC 24 nach neuestem Patch

Der vierte Patch hat einige grobe Schnitzer in EA SPORTS FC 24 behoben. Aber auch für einen schwerwiegenden Fehler gesorgt: Karriere-Enthusiasten kamen zunächst nicht mehr auf ihre Kosten.

Alles besser nach Title-Update 4? Mitnichten: Der neueste Patch in FC 24 wurde zum Alptraum für Liebhaber des Karrieremodus. Denn dieser ließ sich in vielen Fällen nicht mehr spielen. Das Ausmaß der Probleme schien dabei zwischen den Konsolen zu variieren.

An der PlayStation war für zahlreiche Spieler offenbar gar nichts möglich. Sowohl der Start einer neuen als auch das Laden einer bestehenden Karriere führte vielerorts zum Crash. FC 24 wurde geschlossen, es ging zurück ins PlayStation-Menü und eine Fehlermeldung wurde angezeigt. Ob manuell oder über "Managementkarriere fortsetzen" geladen wurde, spielte dabei anscheinend keine Rolle.

Xbox-Nutzer schienen ihre schon existierenden Karrieren immerhin weiterführen zu können. Allerdings wollte FC 24 auch an der Microsoft-Konsole per se keine neuen Laufbahnen beginnen. Nach unserem Kenntnisstand war es unerheblich, ob ein virtueller Manager oder Profi verkörpert werden sollte. Am PC schien derweil alles in Ordnung zu sein.

Community findet eigene Lösung, EA repariert

EA SPORTS hatte in den ersten Stunden nach Release des Patches nicht öffentlich auf den Fauxpas reagiert. Am späten Donnerstagabend meldete sich der Entwickler dann zu Wort und erklärte das Problem für behoben. Da hatte die Community schon einen Workaround gefunden: Wurde die Sprache in den FC-24-Einstellungen auf Englisch gestellt, funktionierte der Karrieremodus.

Gelöst hat der Publisher mit Title-Update 4 übrigens auch einige Probleme in FC 24 - unter anderem den Trickster-Glitch und den Elfmeter-Bug.