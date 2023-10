KSC reist ans Millerntor: Eichner sieht "andere Psychologie"

Der Karlsruher SC gastiert am Samstag beim FC St. Pauli. Coach Christian Eichner blickte auf die Reise nach Hamburg voraus und ist darauf vorbereitet, dass beim Tabellenführer vor allem die Defensive gefordert sein wird.

Sein Mitwirken am Millerntor ist fraglich: KSC-Kapitän Jerome Gondorf ist erkrankt. IMAGO/RHR-Foto

Ob einer der Karlsruher Anführer am Samstag (13 Uhr, LIVE bei kicker) beim Tabellenführer dabei sein kann, steht aktuell noch nicht fest. Christian Eichner stellte das Mitwirken des erkrankten Kapitäns Jerome Gondorf auf der Pressekonferenz am Donnerstag in Frage: "Die Chancen sind im Moment 50/50, ob 'JeGo' morgen mit im Zug sitzt."

Mit dabei sein werden definitiv ca. 1700 Karlsruher Fans, die sich auf die gut 600 Kilometer lange Reise nach Hamburg machen. Und natürlich darauf hoffen, dass ihre Lieblinge wie beim Abschluss der vergangenen Saison (1:1) Zählbares mitnehmen. Es wartet jedoch eine der aktuell schwierigsten Aufgaben, "die in diesem Kalenderjahr wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga" - daraus macht der KSC-Coach keinen Hehl.

St. Paulis Haltung: Kein Vergleich zu Schalke

Sein Team hat mit dem 3:0 gegen Schalke nach vorher zwei Remis und drei Niederlagen eine Negativserie beendet. Deshalb fahre man "mit einer anderen Psychologie nach Hamburg", versprühte Eichner angesichts gewachsenen Selbstvertrauens und verbesserter Formkurve Zuversicht - spielerisch müsse man sich nicht verstecken. Gleichwohl weiß der 40-Jährige, dass die schwachen Königsblauen in ihrem Leistungsvermögen klar hinter den ungeschlagenen Kiez-Kickern (5/5/0) hinterherhinken: "St. Pauli wird aufgrund ihrer letzten Ergebnisse mit einer anderen Haltung in die Partie gehen."

Meine Mannschaft schätzt diese Spiele. Christian Eichner

Gegen die "klaren Abläufe und den klaren Plan" des Kontrahenten werde man im Gegensatz zum Schalke-Spiel "wieder mehr auf der letzten Linie gefordert sein", weiß Eichner. Dennoch sind Freude und Ansporn bei der Bewährungsprobe beim Ligaprimus groß: "Meine Mannschaft schätzt diese Spiele."