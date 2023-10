KSC-Kapitän Gondorf fällt aus

Der Karlsruher SC wird das Auswärtsspiel beim FC St. Pauli nun definitiv ohne Jerome Gondorf austragen müssen. Der Kapitän ist krank.

Erkrankt und in Hamburg nicht dabei: Jerome Gondorf (li.), hier gegen Ransford-Yeboah Königsdörffer vom HSV. DeFodi Images via Getty Images

Wie die Badener am Freitag auf der Plattform X wissen ließen, werde Gondorf (35) wegen seiner Erkrankung erst gar nicht mit nach Hamburg reisen, wo der KSC am Samstag (13 Uhr, LIVE! bei kicker) beim Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli antritt.

Bereits am Vortag hatte Trainer Christian Eichner hinter Gondorfs Einsatz ein dickes Fragezeichen gesetzt. Nun muss er sein Mittelfeld angesichts des Fehlens des Spielführers umbauen. Der Routinier hatte in der laufenden Spielzeit bislang neun Liga-Partien bestritten (kicker-Notenschnitt 3,28).

Der KSC tritt mit frischem Selbstvertrauen gegen die, so Eichner mit Blick auf St. Pauli, "in diesem Kalenderjahr wahrscheinlich beste Mannschaft der Liga" an. Durch das 3:0 gegen den FC Schalke 04 hatten die Badener eine Serie von fünf sieglosen Liga-Spielen beendet. Durch den Sieg über die Königsblauen kletterte Karlsruhe im Klassement auf den zwölften Tabellenplatz.