Israel bestreitet vier EM-Qualispiele im November: UEFA beschließt neue Termine

Für die israelische Nationalmannschaft stehen die neuen Termine der Partien der EM-Qualifikation fest. Die beiden im Oktober abgesagten Begegnungen werden im November nachgeholt.

Nach der Absage aller für Oktober geplanten Begegnungen des vom Terrorangriff der Hamas erschütterten Landes gab die UEFA am Montag entsprechende Ersatztermine bekannt. Israel spielt nun abweichend vom angedachten Spielplan am 12. (im Kosovo) und 15. November (gegen die Schweiz), zudem stehen am 18. (gegen Rumänien) und 21. November (in Andorra) zwei regulär stattfindende Partien an. Wo die Heimspiele des Weltranglisten-72. ausgetragen werden, ist noch unklar.

Sonderregelung für Partie gegen Kosovo

Der ursprüngliche Abstellungszeitraum für Nationalspieler gilt nur vom 13. bis 21. November, deshalb gibt es für die Partie im Kosovo eine Ausnahme: Klubs, die keinem der beteiligten Verbände angehören, müssen nur einen Spieler abstellen. Israel bemüht sich in der Gruppe I um das Ticket für das Turnier in Deutschland, in der noch keine Mannschaft für die Europameisterschaft qualifiziert ist.

Zuletzt hatte die UEFA alle Spiele unter ihrer Zuständigkeit in Israel auf unbestimmte Zeit verschoben. Auch eine Partie mit deutscher Beteiligung war betroffen: Ursprünglich war für den 17. Oktober das Qualifikationsspiel zur U21-EM zwischen Israel und Deutschland angesetzt, für diese Begegnung gibt es noch keinen neuen Termin.