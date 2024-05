Imhof: "Die Ungeduld ist bei uns allen vorhanden"

Am Sonntag den Trainer entlassen, am Montag den neuen Coach vorgestellt, am Dienstag dann nochmal eine Erklärung dazu: beim ambitionierten SV Sandhausen herrscht Ungeduld - und für Jens Keller und sein Team extremer Druck.

Hofft auf eine schnelle sportliche Wende: SVS-Sportdirektor Matthias Imhof. IMAGO/foto2press