Ice Tigers vier Wochen ohne Kapitän Weber - Mass kommt neu

Die Nürnberg Ice Tigers beklagen den nächsten Ausfall in der Defensive. So wird Marcus Weber die nächsten vier Wochen verletzungsbedingt fehlen. Die Franken legten am Donnerstag daher personell prompt nach.

Nach Angaben des Klubs zog sich der 30-jährige Abwehrspieler im Mittwochstraining eine Verletzung im Unterkörperbereich zu und fehlt den Ice Tigers damit in den nächsten vier Wochen.

Weil am Freitag in Straubing mit Jack Dougherty ein weiterer Abwehrspieler nach den bereits verletzten Hayden Shaw (fällt noch circa zwei Wochen aus) und Julius Karrer (bis Mitte Januar) ausfällt, stehen Nürnbergs Cheftrainer Tom Rowe mit Ludwig Byström, Constantin Braun, Justus Böttner und Maximilian Merkl aktuell nur vier gelernte Verteidiger zur Verfügung.

Mass unterschreibt bis zum Saisonende

Aus diesem Grund verpflichtete Nürnbergs Sportchef Stefan Ustorf noch am Donnerstag mit Philipp Mass vom DEL-Konkurrenten Grizzlys Wolfsburg einen neuen Verteidiger. Der 23-jährige Mass, der bei den Niedersachsen in der laufenden Saison überzählig noch ohne Einsatzminute war, löste zuvor seinen Vertrag in Wolfsburg auf. In Nürnberg unterschrieb der gebürtige Heidelberger ein Arbeitspapier bis zum Saisonende.

"Philipp Mass hat trotz seiner jungen Jahre doch schon 133 DEL-Spiele Erfahrung. Ich bin überzeugt davon, dass er uns in unserer augenblicklichen Situation weiterhelfen wird. Er wird in Nürnberg in den nächsten paar Monaten bei viel Eiszeit die Chance bekommen, sich zu beweisen und ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft zu werden", sagte Ustorf über die Nachverpflichtung.

Topscorer Hede fehlt in Straubing

Auch im bislang verschonten Angriff gibt es bei den Ice Tigers nun erste personelle Fragezeichen. So fällt Topscorer Elis Hede zumindest am Freitag in Straubing aus, hinter dem Einsatz vom Max Kislinger besteht ein Fragezeichen.