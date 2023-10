IHF Super Globe 2023: TV-Übertragung, Modus, Teilnehmer

Im November steigt der IHF Super Globe 2023 in Saudi-Arabien. Mit dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin sind zwei deutsche Mannschaften dabei - und hoffen, als Klub-Weltmeister im Handball die Heimreise antreten zu können. Dem SCM winkt der Hattrick.

Die zwölf Teilnehmer

Vom 7. bis 12. November wird zum dritten Mal in Folge in Saudi-Arabien die Klub-WM im Handball ausgetragen. Am IHF Super Globe nehmen insgesamt zwölf Mannschaften teil: Neben den gastgebenden Klubs Al Noor und Khaleej ist natürlich Titelverteidiger SC Magdeburg vertreten. Dazu kommen Champions-League-Finalist Kielce, der afrikanische Vertreter Al Ahly (Ägypten), aus Asien Al-Najma (Bahrain) sowie Al-Kuwait, San Francisco CalHeat aus den USA, San Fernando (Argentinien) für Süd- und Zentralamerika und die University of Queensland (Australien) für Ozeanien.

Die beiden Wildcards in diesem Jahr gingen an Rekordsieger Barcelona, das im Champions-League-Halbfinale am späteren Titelträger Magdeburg gescheitert war, und den aktuellen Bundesliga-Tabellenführer Füchse Berlin.

Der Modus

Der Modus beim IHF Super Globe sieht vier Dreiergruppen vor, deren jeweiliger Sieger sein Ticket fürs Halbfinale löst. Die jeweils Zweit- und Drittplatzierten kämpfen in Platzierungsspielen um die Plätze hinter diesen Top vier. In der Gruppenphase treten die Teams jeweils einmal gegeneinander an. Am 12. November wird schließlich das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel ausgetragen. Dann steht auch fest, wer sich als Klub-Weltmeister im Handball feiern lassen darf.

Die TV-Übertragung

Das Thema TV-Übertragung ist auch beim diesjährigen IHF Super Globe ein undurchsichtiges. In der Vergangenheit hat der Handball-Weltverband fast schon traditionell kurzfristig die Übertragung über seinen YouTube-Channel bekanntgegeben, auch Streamingdienste hatten sich in den vergangenen Jahren vereinzelt die Übertragungsrechte gesichert. Wie es in diesem Jahr läuft, wird sich höchstwahrscheinlich Anfang November entscheiden.

Der Titelverteidiger

Der amtierende Titelträger ist zugleich der amtierende Champions-League-Sieger - und kommt aus Deutschland: Der SC Magdeburg gewann 2021 und 2022 den Wettbewerb in Finalspielen gegen den FC Barcelona. Besonders spannend war es im vergangenen Jahr, als der Traditionsklub aus Sachsen-Anhalt über die Verlängerung gehen musste (41:39).

Der Rekordsieger

Rekordsieger bei der 1997 in Wien erstmals ausgetragenen Klub-WM im Handball ist der FC Barcelona. Die Katalanen triumphierten bis dato fünfmal - 2013 und 2014 sowie 2017, 2018 und 2019. Unterbrochen wurde die beeindruckende Barça-Serie von den zwei Titeln der Füchse Berlin 2015 und 2016. Aus Deutschland triumphierten auch schon der THW Kiel (2011) und der SC Magdeburg (2021 und 2022).