Homburg nach dem Pokal-Coup: "Wir wollen nicht nach Saarbrücken"

Nach Darmstadt 98 hat Südwest-Regionalligist FC 08 Homburg auch die SpVgg Greuther Fürth aus dem DFB-Pokal geworfen. Das bevorstehende Achtelfinale wird für den FCH wohl nicht nur sportlich eine Herausforderung, wobei der Klub lieber ein Heimspiel organisieren als zum saarländischen Rivalen fahren möchte.

Der FC Homburg drohte zu Beginn der Regionalliga-Runde zwischen drei Mühlsteinen zerquetscht zu werden. Zwei saarländische Nachbarn (der 1. FC Saarbrücken und die SV Elversberg) ziehen regelmäßig um die 10.000 Zuschauer an, ins 35 Kilometer entfernte Kaiserslautern kommen zu jedem Spiel mehr als 40.000. Beim FC Homburg, der zudem noch schlecht in die Liga startete, hatte man Mühe, die 1.000er-Marke zu überschreiten.

"Wir haben durch die beiden Siege im DFB-Pokal gegen Darmstadt 98 und Greuther Fürth viel dazu getan, dass wir wieder wahrgenommen werden. Und das nicht nur im Saarland oder der Westpfalz, sondern bundesweit. Ein besonderes Lob gilt dabei unserem Finanzvorstand Hans-Joachim Burgardt, der die Idee mit der Kondom-Werbung hatte und damit an die aufsehenerregende Werbung während der Bundesligazeit anknüpfte. Der positive Wandel in der Gesellschaft lässt sich daran erkennen, dass diese Aktion bundesweit mit Wohlwollen verfolgt und auch vom damals kritischen DFB gutgeheißen wurde", sagt Michael Koch, der als Vorstandsmitglied für die sportlichen Belange der Grün-Weißen zuständig ist.

Ein "Zubrot" für Wintertransfers

Der finanzielle Aspekt steht für Koch in den ersten Runden nicht so im Vordergrund. "Wir hatten ja auch Ausgaben, die drei Spiele bedeuten einen Mehraufwand, die Mannschaft bekommt auch was ab. Aber jetzt in der dritten Runde ist es ein Zubrot, das uns im Winter weiterhelfen kann. Wir haben sechs langzeitverletzte Spieler, die meisten im defensiven Bereich. Lediglich Mart Ristl könnte bis zum Neustart zurück kommen."

Koch hofft, dass es in der nächsten Runde ein Heimspiel gibt. "Wir wollen nicht nach Saarbrücken, jedes andere Los hätte ein Heimspiel zur Folge und das wäre dann nochmal ein weiteres Highlight, auf das wir hinarbeiten. Wir wollen aber auch die Liga nicht vernachlässigen, wo wir jetzt wichtige Spiele gegen den TSV Steinbach Haiger und bei den Stuttgarter Kickers vor uns haben", mahnt er nun erst mal zur Konzentration auf die Liga. Saarbrücken? Da es ab dem Achtelfinale nur noch einen Lostopf gibt, wäre dieses saarländische Duell tatsächlich theoretisch möglich.

Geschäftsführer Rafael Kowolik ergänzt: "Die bisherigen Spiele haben uns schon an den Rand unserer Manpower und teilweise darüber gebracht, aber ein Achtelfinalspiel wird nochmal eine Nummer umfangreicher und wir haben nur wenig Zeit, das zu realisieren. Es wird wesentlich mehr Kameras geben, wir müssen die Verbindung zum VAR nach Köln herstellen, wir werden auf allen Ebenen gefordert sein, aber wir können auf Erfahrungen der ersten beiden Spiele zurückgreifen. Wir haben sowieso schon zusätzliche Spiele im Saarland-Pokal, das wird eine organisatorische und sportliche Herausforderung für uns".