Holstein Kiel II überzeugt bei 70 Minuten Klassenunterschied

Die Holstein-Reserve bleibt ein Thema in der Regionalliga Nord. Verletzungsbedingte Wechsel ließen das Spiel am Ende fast noch kippen. Der FC St. Pauli II muss derweil den Blick nach unten richten und bemängelt Selbstbewusstsein.

Die Regionalliga Nord hat einen neuen Tabellenführer: Holstein Kiel II. Eindrucksvoll nutzten die Jungstörche den Ausfall des Spitzenspiels zwischen Phönix Lübeck und Teutonia 05 Ottensen und setzten sich durch einen hochverdienten 3:2-Sieg beim Nachwuchs des FC St. Pauli an die Spitze.

Nach 70 Minuten hätten die Gäste mindestens mit 6:0 führen müssen. "Der gegnerische Torwart hat toll gehalten", lobte Kiel-Coach Sebastian Gunkel den 18-jährigen Kevin Jendrzej nach dessen zweitem Regionalligaspiel. Bis dahin demonstrierte Holstein einen Klassenunterschied, hatte besonders über die rechte Seite deutliche Vorteile und steckte auch die frühe Verletzung von Kapitän und Torschütze Tim Siedschlag genauso gut weg wie den Ausfall von Torjäger Laurynas Kulikas.

Dass das Ergebnis am Ende so niedrig ausfiel, ärgerte Trainer Gunkel zwar, wusste dies aber auch zu erklären: "Unsere Aufgabe ist es eben auch, allen Talenten zu Einsatzzeiten zu verhelfen. Aber da sind schon noch Leistungsunterschiede. Wir müssen so ein Spiel stabiler zu Ende bringen, das war in der vergangenen Woche auch schon so."

Abstiegskampf am Kiez

Die Einwechslungen von gleich drei Spielern mit extrem wenig Praxis ließen das Spiel kippen, sodass der neue Tabellenführer am Ende um die drei Punkte sogar zittern musste, zumal St. Pauli nach einem Foul an Peer Mahncke auch noch ein Elfmeter verwehrt wurde. "Ein 3:3 wäre natürlich großartig gewesen und hätte für unsere Moral gesprochen, aber man muss auch so ehrlich sein, dass ein Punkt nicht verdient gewesen wäre", konstatierte Pauli-Coach Elard Ostermann.

Die Braun-Weißen sind damit wieder im Abstiegskampf angekommen - wie schon in der vergangenen Saison nach einem sehr guten Start. Tabellarisch ist die Lage noch nicht dramatisch, aber das liegt hauptsächlich an den drei Punkten am Grünen Tisch nach dem 1:2 bei Phönix Lübeck. Der Unterschied zum Vorjahr: Trotz schwacher Leistungen zeigt die Mannschaft immerhin Charakter. "Die Jungs haben sich nachher ins Spiel reingekämpft", sagte Ostermann nach dem Duell gegen seinen Ex-Verein, "aber uns fehlt momentan das Selbstbewusstsein."

Kein Heimvorteil

Es fehlte auch die Unterstützung von außen. Normalerweise wären rund 200 St. Pauli-Fans gekommen, aber der NFV verlegte die Partie ohne Rücksprache mit der Polizei von Sonntag auf Samstag, an dem auch die Profis spielten. So gab es eben keinen Heimvorteil - genauso wie im Nachholspiel gegen Teutonia 05 Ottensen, das am Mittwoch, den 22.11. zur "fanfreundlichen" Uhrzeit um 14 Uhr angepfiffen werden soll.