Hoeneß rechnet vor der Länderspielpause mit Guirassy

Trotz seines verletzungsbedingten Fehlens ist Serhou Guirassy beim VfB Stuttgart in aller Munde. Zur Frage einer möglichen Rückkehr des 27-Jährigen hat sich nun Trainer Sebastian Hoeneß geäußert.

Das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub TSG Hoffenheim an diesem Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bereitet Sebastian Hoeneß offenbar keinerlei Sorgen, obwohl sein Toptorjäger Serhou Guirassy verletzt fehlen wird. Ganz im Gegenteil. Der Trainer des VfB Stuttgart flachste sogar beim Beschreiben der personellen Situation. Da nämlich sagte er knochentrocken, dass Guirassy Teile des Trainings absolviert habe und man noch sehen müsse, ob es für eine Kadernominierung reiche. Um Sekunden später grinsend seinen Pressesprecher Tobias Herwerth zu foppen: "Du hast nicht aufgepasst, ich hab Serhou gesagt." Der wiederum nahm es, ebenso grinsend, sportlich: "Ich habe fleißig mitgeschrieben."

Nur eine Szene, die zeigt, wie gelöst sie derzeit beim VfB unterwegs sind. 21 Punkte nach acht Partien, endlich einmal keine Abstiegssorgen nach zwei Zittersaisons. Die Brust ist breit - auch wenn "Serhou natürlich fehlt", wie Hoeneß dann klarstellte. Immerhin: Die bislang dürre öffentliche Darstellung einer Muskelverletzung konnte Hoeneß präzisieren. Um eine "kleine, strukturelle Muskelverletzung" handelt es sich bei dem Topstürmer. Allerdings "kann ich nicht sagen, ob er für drei oder fünf Wochen ausfallen wird. Das Gute ist: Er kommt nicht mehr in den Schmerz rein im Alltag, da sind wir ganz positiv."

In den Augen des Coaches ist es realistisch, "dass er vor der nächsten Länderspielpause nochmal auf dem Platz steht". Also dann spätestens am 11. November gegen Borussia Dortmund, wobei Hoeneß einschränkt: "Wir müssen dennoch abwarten." Bloß nichts überstürzen, das ist die Botschaft. Zumal mit Deniz Undav ein treffsicherer Ersatz in der Warteschleife hängt.

Mindestens eine Siegesserie reißt am Samstag

Damit das (mögliche) Guirassy-Comeback gegen den BVB auch wirklich ein Topspiel darstellt, sollte der VfB seine Heim-Serie gegen die TSG ausbauen. Was laut Hoeneß nicht leicht wird: "Sie haben sich richtig ordentlich verstärkt im Sommer. Sie haben eine gewisse Variabilität, können über kurze Bälle ins nächste Drittel kommen, können aber auch mit langen Bällen operieren." Dabei spielen die Angreifer, der wuchtige Wout Weghorst und der pfeilschnelle Maxi Beier, der immer die Tiefe sucht, natürlich eine zentrale Rolle.

Dass die Gäste die Auswärtstabelle anführen mit dem Maximum von zwölf Punkten aus vier Partien ist Hoeneß nicht entgangen. Dass seine Truppe jedoch vor heimischem Publikum dieselbe eindrucksvolle Bilanz verweisen kann, weiß der 41-Jährige natürlich genauso: "So stark sie auswärts sind, so gut sind wir zu Hause unterwegs." Eine Siegesserie wird am Samstag in jedem Falle reißen, im Falle eines Remis sogar beide.