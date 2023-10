Hessen Kassel: Dickhaut und Schubert wohl keine Kandidaten für Damm-Nachfolge

Bei Regionalligist Hessen Kassel dreht sich das Gerüchtekarussell: Wer folgt auf den am Samstag entlassenen Cheftrainer Tobias Damm? Wer auch immer es sein wird: Auf den neuen Mann - und das Team - warten richtungsweisende Wochen.

Am vergangenen Samstag endete beim KSV Hessen Kassel eine Ära. Nach mehr als 13 Jahren trennte sich der Verein von Tobias Damm, der als Spieler, Co-Trainer und seit 2019 als Chefcoach tätig war. Damit ist Damm Rekordhalter beim schnell mit Fußballlehrern ungeduldigen KSV. Kein Trainer war in Kassel seit 1945 länger im Amt. Die Trennung erfolgte zwei Tage vor Damms 40. Geburtstag.

Auslöser war eine unglückliche 1:2-Derbypleite am Freitagabend gegen Kickers Offenbach und der damit verbundene Sturz in immer tiefere Tabellenregionen. "Bei uns ist die Überzeugung abhanden gekommen, in der aktuellen Konstellation den sportlich dringenden Turnaround zu erreichen", begründete Geschäftsführer Sören Gonther die Entscheidung des Regionalligisten.

Schubert nicht finanzierbar

Die im Umfeld am häufigsten gehandelten Namen für eine Nachfolge von Damm kommen nach kicker-Informationen aber wohl nicht in Frage: Co-Trainer Mirko Dickhaut (52) möchte dem Vernehmen nach nicht mehr in der vordersten Reihe stehen und der gebürtige Kasseler Andre Schubert dürfte für den Verein nicht finanzierbar sein. Gesucht wird ein Trainer, der die Regionalliga kennt und für den KSV bezahlbar ist.

Für Kassel folgen nun richtungsweisende Wochen: Am kommenden Sonntag geht die Reise zum Schlusslicht TuS Koblenz, bevor eine Woche später der Drittletzte TSG Balingen im Auestadion gastiert. Nicht zuletzt diese Spiele werden zeigen, ob die jüngsten Misserfolge tatsächlich Damm zuzuschreiben sind - oder ob die Mannschaft einfach nicht besser ist.

Motor Meha fehlt

Vor Saisonbeginn gab es einen gravierenden Umbruch im Kader, den in erster Linie Geschäftsführer Sören Gonther gestaltet hat. Nach einem durchaus ordentlichen Saisonstart verlor Kassel in den letzten Wochen völlig den Faden. So gab es aus den letzten sieben Spielen magere drei Punkte, die Ausbeute eines Absteigers. Gründe gibt es durchaus: Seit einem Monat fehlt Mittelfelddirigent Alban Meha, der sich einen Innenbandriss im Knie zuzogen hat. Der 37-jährige ehemalige Bundesliga-Profi war zu Saisonbeginn nicht nur der Motor im Spiel des KSV, sondern auch als Torjäger gnadenlos erfolgreich. Bis jetzt ist er mit sechs Treffern der erfolgreichste Schütze der ansonsten nicht durch Effektivität glänzenden Nordhessen. Mit Meha kam Kassel auf einen Punkteschnitt von 1,4 - ohne ihn sind es 0,6. Seine Rückkehr ist erst in einigen Wochen realistisch.

Aber auch die Ausfälle von Mittelfeldspieler Nils Stendera und Stürmer Thomas Gösweiner (beide Anriss Außenband) konnten nur unzureichend kompensiert werden. Tobias Damm war so gezwungen, Woche für Woche seine Mannschaft zu ändern. Dass er die Kabine nicht verloren hatte, zeigte sich gegen Offenbach. Die Mannschaft kämpfte, rackerte und grätschte über die gesamte Spielzeit, hatte aber, so wie Damm feststellte, "nicht das nötige Spielglück". Chancen spielte sich die Mannschaft heraus, ließ aber wiederholt im gegnerischen Strafraum die Konsequenz und Durchschlagskraft vermissen. Nun soll ein neuer Trainer dieses Problem beheben.