Hertha: Klein wieder Aufsichtsrats-Chef

Er kennt die Position bereits: Dr. Torsten-Jörn Klein (59) amtiert bei Hertha BSC fortan wieder als Vorsitzender des Aufsichtsrates des e.V. - wie schon zwischen 2018 und Mai 2022.

Der Bundesliga-Absteiger teilte am Donnerstagnachmittag mit, dass der Aufsichtsrat in einer außerordentlichen Sitzung Klein erneut zum Vorsitzenden gewählt habe. Neben dem langjährigen Vorstand der Gruner + Jahr AG gehören dem Kontrollgremium in Ex-Profi Andreas Schmidt (50) und Scott Körber (52) zwei weitere Mitglieder an.

"Natürlich freue ich mich sehr, wieder mehr Verantwortung für unseren Verein übernehmen zu dürfen", erklärte Klein. "Ich werde dies mit größtem Engagement ausfüllen, denn mir ist bewusst, dass auch ich eine Mitverantwortung an unserer aktuellen problematischen Lage trage. Jetzt geht es darum, diesen harten Weg gemeinsam und geschlossen zu gehen."

Geschlossenheit war in den vergangenen eineinhalb Jahren eher kein Kernmerkmal des Aufsichtsrates. Nach den Aufsichtsratswahlen im Mai 2022 war in der konstituierenden Sitzung des Gremiums überraschend Klaus Brüggemann zum neuen Vorsitzenden bestimmt worden, obwohl der in der vorausgegangenen Mitgliederversammlung die zweitwenigsten Stimmen der damals fünf Aufsichtsräte erhalten hatte.

Brüggemann: "Bernstein ist überfordert mit dem Präsidentenamt"

Die Volte überraschte viele - auch Klein, der zwischen 2018 und 2022 als Vorsitzender amtiert hatte. Atmosphärische Spannungen folgten, die zuletzt die Zusammenarbeit innerhalb des Kontrollgremiums spürbar belasteten. Unmittelbar vor Herthas Mitgliederversammlung am 15. Oktober trat Brüggemann ebenso zurück wie Aufsichtsratsmitglied Renate Döhmer - und garnierte seine Demission mit scharfer Kritik an Präsident Kay Bernstein. "Profifußball funktioniert als alternatives Fanprojekt nicht wirklich", schrieb Brüggemann in einer Erklärung an die Mitglieder. "Kay Bernstein ist privat bestimmt ein netter Mensch, und er hat für einen überragenden Support aus der Kurve gesorgt, er ist aber sichtlich überfordert mit dem Präsidentenamt und erst recht mit einer etwaigen bezahlten CEO-Position."

Vor der Mitgliederversammlung hatte ein Hertha-Mitglied einen Abwahlantrag gegen Brüggemann eingereicht. Der Abstimmung kam Brüggemann, der im November 2022 einen Abwahlantrag im Amt überstanden hatte, mit seinem Rücktritt zuvor. Jetzt ist Brüggemanns Vorgänger Klein auch sein Nachfolger.