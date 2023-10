Hegering reist angeschlagen ab: Hrubesch nominiert Kleinherne nach

Beim anstehenden Spiel in der Nations League auf Island muss Interimstrainer Horst Hrubesch auf Marina Hegering verzichten. Ersatz ist aber schon gefunden.

Wie der DFB am Samstagmittag bekanntgab, muss Marina Hegering das Teamhotel aufgrund von Achillessehnenproblemen verlassen. Die 33-Jährige hatte noch am Freitag beim 5:1-Sieg gegen Wales in der Startaufstellung gestanden und war in der Schlussphase ausgewechselt worden. Hegering, die 33-mal für die DFB-Auswahl gespielt hat, steht damit nicht für das am Dienstag (20 Uhr, LIVE! bei kicker) anstehende Duell gegen Island in Reykjavik zur Verfügung.

Den Kaderplatz der Innenverteidigerin vom VfL Wolfsburg wird Sophia Kleinherne übernehmen. Die Frankfurter Defensivspielerin wurde von Hrubesch nachnominiert und ist in das Teamhotel in der Mainmetropole nachgereist.

Für Hrubesch und das DFB-Team geht es weiterhin darum, die Chance auf das Olympia-Ticket zu wahren. Dafür müssen die Deutschen Erster in ihrer Gruppe werden und dürfen sich wohl keinen weiteren Patzer mehr leisten, um das drei Punkte entfernte Dänemark noch einzuholen.