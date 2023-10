Hanraths lobt Backhaus: "Er hat eine brutale Intensität"

Neun Spiele in Folge ungeschlagen, davon vier Siege in vier Spielen im Monat Oktober für Aachen unter Neu-Coach Heiner Backhaus. Den knappen Erfolg am Wochenende bezahlten die effiziente Alemannia aber teuer: Innenverteidiger Dervisevic wird lange fehlen. Am kommenden Wochenende stellt sich nun die Frage: Spitzenteam oder nicht?

Die Bilanz im goldenen Oktober: Vier Spiele, vier Siege für die Alemannia. IMAGO/Eibner