HFC-Vorstand veröffentlicht Stellungnahme zur aktuellen Lage

Der Hallesche FC steht nach elf Spieltagen auf dem 18. Tabellenplatz in der 3. Liga. Die Stimmung beim HFC ist gedrückt - nun meldete sich der Vorstand zu Wort.

"Liebe Fans des Halleschen Fußballclubs", lauten die Anfangsworte, die der Vorstand in einer am Montagnachmittag auf der HFC-Homepage veröffentlichten Stellungnahme zur aktuellen Lage gewählt hat. Es folgen sechs Absätze, in denen die Vorstandschaft - bestehend aus Dr. Jürgen Fox, Oliver Kühr, Andreas Muth und Christian Brauer - ihr Verständnis für die frustrierten Fans ausspricht, gleichzeitig aber auch das Vertrauen gegenüber der Mannschaft bekräftigt.

Weiterhin Vertrauen in Trainer und Mannschaft

Man verstehe, "dass der bisherige Saisonverlauf Enttäuschung ausgelöst hat" und könne "die Sorge teilen", denn auch die Chefetage habe "einen anderen Saisonstart und eine bessere Platzierung nach den ersten zehn Spielen erwartet." Nichtsdestotrotz sei die Überzeugung "in die sportliche Leitung sowie den Kader nach wie vor uneingeschränkt gegeben", was auf der "täglich produktiven Zusammenarbeit und dem Umstand" beruhe, "dass und wie diese in der letzten Saison den Abstieg verhindern konnten." Innerhalb der Vorstandschaft glaube man fest daran, dass die Mannschaft "wieder auf in Erfolgsspur zurückkehren wird."

Damit dieser Wunsch, anders als in den vergangenen sechs Ligaspielen, aus denen lediglich ein Punkt beim 2:2 in Lübeck heraussprang, in Erfüllung geht, braucht es dringend Erfolgserlebnisse für den HFC. Die Tabellensituation ist mit Rang 18 und acht Punkten durchaus kritisch zu betrachten, der negative Trend der letzten Partien lässt die Situation derweil noch bedrohlicher erscheinen.

Vorstandschaft nimmt "Leistungsträger" in die Pflicht

Und obwohl die Ergebnisse den Erwartungen des Vorstands "derzeit nicht entsprechen", sehen die Verantwortlichen "das Potenzial, das in unseren Spielern und in der gesamten Mannschaft steckt." Die "gerade frisch zusammengesetzte Mannschaft" der Hallenser, die zum Saisonstart auch aufgrund der Krebsdiagnose von Rechtsverteidiger Niklas Kreuzer und "Verletzungen wichtiger Spieler" einer großen Belastung ausgesetzt war, brauche nun die Spieler, "die als Leistungsträger erwartet wurden", mehr denn je.

"Noch mehr Einsatz und den unbedingten Willen, sich für den Verein zu zerreißen, um die dringend benötigten Punkte zu erzielen", seien die Vorgaben, die die Vorstandschaft insbesondere an die erfahrenen und gesetzten Profis stellt. "Im Abstiegskampf heißt es, diesen anzunehmen, persönliche Befindlichkeiten zurückzustellen und alles zu geben. Das erwarten die Fans von der Mannschaft, das erwarten wir von der Mannschaft."

Beim HFC sei man "entschlossen, die Wende herbeizuführen" und das Vertrauen der Anhänger "zu rechtfertigen." Die erste Chance, den Negativlauf zu stoppen und den Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze (Tabellenplatz 16, den Lübeck innehat, ist vier Zähler entfernt) zu verkürzen, bietet sich dem derzeitigen Tabellen-18. am kommenden Samstag. Dann gastiert das Team von Trainer Sreto Ristic, dessen Vertrag erst im Sommer vorzeitig verlängert wurde, beim Überflieger-Aufsteiger SSV Ulm 1846 Fußball (14 Uhr).