Hürzelers Erinnerungen an die erste Dienstreise

Im September 2020 war Elversberg Pokal-Station und die erste Dienstreise als St. Paulianer für Fabian Hürzeler. Der amtierende Chef-Coach war damals noch Co-Trainer und der Zweitliga-Neuling ein Regionalligist. Nicht nur die Ausgangslage, sondern auch das Ergebnis soll nach Wunsch des 30-Jährigen am Freitag ein anderes sein.

2:4 hat St. Pauli vor rund drei Jahren an der Kaiserlinde verloren. Seitdem ist viel passiert. Bei Hürzeler und der SVE. Einiges aber ist aus Sicht des Trainers auch unverändert. "Sie hatten damals schon eine sehr ähnliche Spielweise, waren sehr mutig, sehr gut in den Zwischenräumen", sagt Hürzeler und gesteht: "Ich erinnere mich natürlich nicht so gern daran, wir haben es nicht geschafft, dominant zu sein und von Beginn an reinzukommen in die Partie."

Frische im Kopf und Konsequenz in der Defensive

Seine Erinnerung an Elversberg von vor drei Jahren gleicht in etwa seinen Analysen der jüngsten drei Pflichtspiele. Zumindest zu Beginn der jeweiligen Partien gegen Paderborn (2:2), Karlsruhe (2:1) und Schalke (2:1 nach Verlängerung) kam seine Mannschaft ebenfalls nur schleppend in die Partie, bekam sie von ihm Behäbigkeit attestiert. Ganz offen räumt Hürzeler ein, dass die Konkurrenz sich eingestellt hat auf seine Spielweise, sich deutlich tiefer positioniert und dadurch den Raum für das Kombinationsspiel nimmt. Dennoch mahnt er zwei Dinge an: Frische im Kopf und Konsequenz in der Defensive.

Gerade wenn es eng werde, sagt Hürzeler, "ist Sauberkeit im Passspiel entscheidend für unser Spiel. Genauso, dass wir konsequent verteidigen. Wir haben in Phasen, in denen wir alles im Griff hatten, Tore aus dem Nichts kassiert." Genau dies gelte es zu vermeiden beim so starken Liga-Neuling, den St. Paulis Trainer als "Top-Mannschaft" adelt. "Sie sind Aufsteiger, spielen aber nicht wie ein Aufsteiger, finden immer fußballerische und mutige Lösungen. Es wird eine große Herausforderung für uns, dort zu bestehen."

Noch offen ist, ob Eric Smith die Herausforderung Elversberg mit angehen kann. Hinter den Einsatz seines Schlüsselspielers setzte Hürzeler am Donnerstag ebenso ein Fragezeichen wie hinter den von Etienne Amenyido. Insbesondere auf Smith ruhen riesige Hoffnungen. Am Mittwoch nach dem Pokalspiel gegen die Gelsenkirchener hatte der Schwede über keine ganz großen Adduktorenbeschwerden mehr geklagt. "Er hat ein bisschen Aktivierung gemacht, Radfahren und lockere Ballarbeit", erklärt Hürzeler. Vorsicht aber bleibt oberstes Gebot im Umgang mit Smith und dessen anfälligen Adduktoren: "Wir werden eine Entscheidung in enger Absprache mit unserer medizinischen Abteilung treffen."