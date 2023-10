Höhepunkt verrückter Play-offs: Rangers gegen Diamondbacks in den World Series

Die bisherigen Play-offs in der Major League Baseball waren so verrückt, dass sich nun Texas Rangers und Arizona Diamondbacks im Kampf um die Krone gegenüberstehen. Wer will da schon gerne Favorit sein?

Dirk Nowitzki benötigte nur zwei Wörter plus Sonderzeichen, um seiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen. "World Series!!!!!!!!", tippte die Basketball-Legende der Dallas Mavericks in ihr Handy, als die Texas Rangers die Endspielserie in der Major League Baseball (MLB) erreicht hatten. Zuvor war der Würzburger im Halbfinale gegen die favorisierten Houston Astros auch mal im Global Life Field auf halber Strecke zwischen Dallas und Fort Worth gewesen, nicht unwahrscheinlich, dass er wiederkommt, jetzt, da es um den Titel geht.

Die Favoriten fallen reihenweise

Die Rangers, Nowitzki wird's freuen, sind Favorit in den maximal sieben Spielen gegen die Diamondbacks aus Phoenix in Arizona - aber was heißt das schon. Nach diesen bislang so verblüffenden Play-offs jedenfalls: nichts. Die Rangers und die D'backs ergatterten jeweils nur Wild Cards für die Postseason, diese sind ein Etikett mit der Aufschrift: Ihr habt's eigentlich nicht verdient. Seit dem Vorjahr sind freilich zwölf Mannschaften für die Play-offs zugelassen, weil: mehr Einnahmen, was sonst.

Triumph in Philadelphia: Die Diamondbacks feiern in einem sich schnell leerenden Stadion. MLB Photos via Getty Images

In ihrer Rolle als Underdog fühlten sich die Rangers und die nach der Diamant-Klapperschlange benannten D'backs pudelwohl: Beide warfen einen Favoriten nach dem anderen raus, die Rangers zuletzt im hitzigen texanischen Duell die Astros, die seit 2017 viermal die World Series erreicht hatten und sie 2017 und 2022 gewannen.

Arizona blamierte im Viertelfinale erst die ewig favorisierten Los Angeles Dodgers und nun die mit Stars gespickten Philadelphia Phillies. Und keiner weiß so recht, wie sie das gemacht haben.

Rentner Bochy leitet die Wende ein

Dass die Rangers zum zweiten Mal nach 2011 in der World Series stehen, lässt sich noch halbwegs nachvollziehen. Sie haben sehr viel Geld in die Hand genommen. Im vergangenen Jahr investierten sie 561 Millionen Dollar allein in die Verträge der Schlagmänner Marcus Semien und Corey Seager, vor dieser Saison nochmal 260 Millionen in vier Pitcher. Vor allem aber holten sie Bruce Bochy aus dem Ruhestand: Der Manager war mit San Francisco dreimal World-Series-Champion.

Der Star der Rangers aber war bislang Adolis Garcia, der in dieser Saison mit einem Gehalt von 747.000 Dollar nur knapp über dem MLB-Minimum lag. Ihn hatten die Rangers 2019 für ganz kleines Geld von den St. Louis Cardinals geholt, im Februar 2021 dann aber wegen Erfolglosigkeit vorübergehend aus dem 40-Mann-Kader geworfen. Und nun? Im Halbfinale schlug der Kubaner unter anderem fünf Homeruns, in den sieben Spielen sorgte er für 15 Punkte - Rekord.

Neben Seager (32,5 Millionen Dollar pro Jahr) und Semien (25) holten die Rangers im Verlauf der Saison noch Pitcher "Mad Max" Scherzer (43,3) von den New York Mets.

Erinnerungen an 2001

Arizonas Großverdiener ist Ketel Marte (13), Star des Teams aber Rookie Corbin Carroll (3,66). Zum Vergleich: Die Rangers zahlen in diesem Jahr insgesamt 276,5 Millionen Dollar an Gehältern, die "Snakes" haben es mit 135,7 Millionen in die World Series geschafft.

Wenn das nun so weitergeht mit den Überraschungen, müssten die D'backs die am Freitag (Samstag, 02.03 Uhr MESZ/Sport1+ und Sport1 Extra) bei den Rangers beginnende World Series gewinnen. Verblüfft haben sie schon einmal: 2001 holten sie im erst vierten Jahr ihres Bestehens den Titel.

Die Termine der World Series (best of 7)

Spiel 1: 28. Oktober (2.03 Uhr MESZ), Texas Rangers - Arizona Diamondbacks

Spiel 2: 29. Oktober (2.03 Uhr MESZ), Texas Rangers - Arizona Diamondbacks

Spiel 3: 31. Oktober (2.03 Uhr MESZ), Arizona Diamondbacks - Texas Rangers

Spiel 4: 1. November (1.03 Uhr MEZ), Arizona Diamondbacks - Texas Rangers

Spiel 5*: 2. November (1.03 Uhr MEZ), Arizona Diamondbacks - Texas Rangers

Spiel 6*: 4. November (1.03 Uhr MEZ), Texas Rangers - Arizona Diamondbacks

Spiel 7*: 5. November (1.03 Uhr MEZ), Texas Rangers - Arizona Diamondbacks



(* = wenn nötig)