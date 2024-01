Überraschender Zeitpunkt: Mannheim entlässt Trainer Rehm und holt Antwerpen

Die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte war nicht von Erfolg gekrönt: Nach zwischenzeitlich zehn Ligaspielen ohne Sieg und dem Aus im Landespokal muss Rüdiger Rehm seinen Hut beim SV Waldhof Mannheim nehmen - obwohl es zuletzt ergebenistechnisch wieder besser funktioniert hat. Der Nachfolger steht auch schon parat.

Nach sieben Ligaspielen ohne Sieg im vergangenen Jahr hatte Mannheims Sportchef Tim Schork nach dem 0:2 bei Rot-Weiss Essen Mitte November eine gemeinsame Analyse mit Rüdiger Rehm angekündigt. Diese ergab, dass man weiter zusammenarbeiten werde - und so saß Rehm nicht nur beim Landespokal-Viertelfinale gegen Sandhausen (1:4) auf der Bank, sondern noch viele weitere Partien.

Das Erstaunliche aber: Nachdem es auch in der Folge zunächst nicht besser geworden war und der Klub gar zehn Ligaspiele am Stück nicht mehr gewonnen hatte (insgesamt nur drei Punkte in diesem Zeitraum), war auch noch keine Entlassung erfolgt. Vielmehr gingen die Mannheimer das neue Jahr 2024 unter anderem mit Neuzugang Terrence Boyd und eben weiter mit Rüdiger Rehm an.

Zwei Siege noch vor Weihnachten und nach zwei Niederlagen zwischendurch ein klarer Dreier zuletzt beim direkten Abstiegsduell mit Halle (4:1) landeten so auf der Rehm-Bilanz. Doch wurde der Trainer nun an diesem Mittwochabend entlassen. Eine zu diesem Zeitpunkt überraschende Entscheidung - auch wenn der Traditionsklub mit lediglich 23 Punkten weiterhin auf einem Abstiegsrang steht.

"Ein neuer Impuls" sei vonnöten - Antwerpen soll diesen bringen

Nachfolger von Rüdiger Rehm beim SV Waldhof Mannheim - und ehemaliger Lauterer: Marco Antwerpen. IMAGO/Kirchner-Media

In einer offiziellen Waldhof-Mitteilung heißt es dazu: "Die sportliche Situation wurde durch den Aufsichtsrat als handlungsbefugtes Organ für die Trainerpersonalie neu bewertet." Genaueres kam von Christian Beetz, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der SV Waldhof Mannheim 07 Spielbetriebs GmbH: "Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass ein neuer Impuls und die damit verbundene Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um unser Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Bei Rüdiger Rehm möchten wir uns ausdrücklich für seinen Einsatz bedanken und wünschen ihm für die berufliche und persönliche Zukunft alles Gute."

Derweil tütete Mannheim auch direkt den Nachfolger ein: Neuer Cheftrainer ist Marco Antwerpen. Der Übungsleiter aus Unna bringt die Erfahrung aus 132 Spielen in der 3. Liga mit an den Alsenweg. Dabei kommt der 52-Jährige auf einen Punkteschnitt von 1,59 Punkten. Unterstützt wird Marco Antwerpen von Frank Döpper, der bereits bei Antwerpens letztem Engagement beim Rivalen 1. FC Kaiserslautern als Assistenztrainer fungiert hat.

Der Traum vom Aufstieg platzt mit Rehm

Lautern ist auch das Stichwort: Wie auch Boyd in der Vergangenheit hatte sich auch Antwerpen schon kritisch gegenüber dem SVW geäußert - etwa nach einem hitzigen Derby 2021 (unter anderem eine regelrechte Kartenflut beim damaligen 0:0). Nun der Wechsel dahin und das damit verbundene Aus von Rehm, der nach seinen Stationen Großaspach 2016, Arminia Bielefeld zwischen 2017 und 2021, dem SV Wehen Wiesbaden zwischen 2021 und 2023 sowie Ingolstadt 04 (2021 bis 2023) wieder auf der Suche nach einem neuen Klub ist.

"Ein Ziel kann ich nicht vorgeben, das macht die Vereinsführung", hatte der entlassene Trainer damals im Juni 2023 wenige Tage nach seiner Ernennung als Trainer von Waldhof Mannheim erklärt. Als Nachfolger von Christian Neidhart, der nach der Drittliga-Saison 2022/23 aufgrund des verpassten Aufstiegs in Liga zwei gegangen war, sollte er, auch ohne öffentlich ausformulierte Zielsetzung, neuen Schwung nach Mannheim bringen. An seiner alten Wirkungsstätte sollte er als Trainer das schaffen, was er 1999 als Spieler im Dress des Waldhofs erreicht hatte - den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Die Realität erwies sich dann aber schnell als eine andere.