Nach Roten Karten: Gjasula und Maglica jeweils für zwei Spiele gesperrt

Erst bremste Klaus Gjasula gegen Konrad Laimer in höchster Not, kurz darauf tat es ihm Matej Maglica gegen Harry Kane gleich. Beide Verteidiger des SV Darmstadt 98 wurden nun für zwei Spiele gesperrt.

Zwei identische Situationen an der gleichen Stelle, zwei identische Entscheidungen des Schiedsrichters - und nun folglich die selbe Konsequenz für Klaus Gjasula und Matej Maglica. Die beiden Verteidiger des SV Darmstadt 98 wurden nach ihren Notbremsen im Auswärtsspiel beim FC Bayern München für die kommenden beiden Bundesliga-Spiele gesperrt.

Damit fehlen SVD-Trainer Torsten Lieberknecht seine beiden Verteidiger ausgerechnet bei den beiden im Abstiegskampf womöglich wegweisenden Duellen mit den Tabellennachbarn VfL Bochum (Freitag, 20.30 Uhr) und 1. FSV Mainz 05 (11. November, 15.30 Uhr, beide LIVE! bei kicker).

Mit Christoph Klarer, Thomas Isherwood, Christoph Zimmermann, Jannik Müller und dem jungen Clemens Riedel stehen Lieberknecht noch fünf etatmäßige Innenverteidiger zur Verfügung, um die Positionen in der Dreierkette zu besetzen.

Erst Gjasula, dann Maglica

Gjasula hatte in der 19. Minute nach seinem Foul an Konrad Laimer zunächst nur Gelb gesehen. Nach VAR-Eingriff musste Schiedsrichter Martin Petersen jedoch anerkennen, dass das Foul nicht wie zunächst vermutet innerhalb des Strafraums vollzogen worden war. Statt des Elfmeters gab es Freistoß - und Rot für den Verteidiger, der die Notbremse beging.

In der 41. Minute näherte sich dann Harry Kane dem Darmstädter Strafraum, wie zuvor Laimer wurde der Stürmer der Bayern am linken Eck des Sechzehners gestoppt. Auch diesmal entschied sich Petersen, der nach vier Minuten bereits Münchens Joshua Kimmich nach Notbremse vom Platz gestellte hatte, umgehend für den Platzverweis gegen Übeltäter Maglica und sorgte so für ein Novum in der Bundesliga - erstmals wurden in einer ersten Spielhälfte drei Spieler vom Platz gestellt.

Schon die zweite Rote für Maglica

Für Gjasula, der in Diensten des SC Paderborn einst 17 Gelbe Karten in einer Saison sammelte, ist es der erste Platzverweis der laufenden Saison. Maglica hingegen wird nach seinem Platzverweis gegen Borussia Mönchengladbach (3:3) bereits zum zweiten Mal auf die Tribüne strafversetzt.