Guardiola: "Die Leute wollen, dass Haaland scheitert"

Mit einem Doppelpack in Bern hat sich Erling Haaland in der Champions League als Torschütze zurückgemeldet. Trainer Pep Guardiola stärkte ihm den Rücken - schon bei der Auswechslung.

Was Erling Haaland nach dem Schlusspfiff im Berner Wankdorfstadion tat, war ihm noch nicht einmal gelungen, als er nach seinem Doppelpack ausgewechselt wurde: Er lächelte gelöst. Schier verzweifelt hatte Manchester Citys Torjäger gewirkt, nachdem er mehrere Torgelegenheiten ausgelassen hatte. Und als ihn Pep Guardiola in der Schlussminute auswechselte, schien er seinem Matchwinner mit einer Umarmung und ein paar Gesten erst einmal wieder zu guter Laune verhelfen zu müssen.

Diesen unbändigen Hunger, den Frust, "nur" zweimal getroffen zu haben, hatte Haaland schon in der vergangenen Saison immer wieder demonstriert. Beim Champions-League-Auswärtsspiel in Bern kam aber hinzu, dass der Ex-Dortmunder einen vergleichsweise "normalen" Saisonstart hingelegt hat. Das beschäftigte ihn womöglich ebenso wie die Tatsache, dass er seit April ohne Tor in der Königsklasse war. Mit einem passenderweise brachialen, aber glücklich verwandelten Elfmeter stoppte Haaland die Uhr bei 543 Minuten und traf in der Schlussphase schließlich mit viel Gefühl zum 3:1-Endstand.

Guardiolas "Entschuldigung" bei den Haaland-Kritikern

"Erling hat den Druck nach der letzten Saison, aber er muss in jedem Spiel siebenmal treffen, und das ist unmöglich", fasste Guardiola die unrealistische Erwartungshaltung um den 52-Tore-Mann der Triple-Saison zusammen. "Die Leute wollen, dass er scheitert. Aber tut mir leid, er wird sein ganzes Leben lang Tore schießen." Mit neun Premier-League-Treffern - die ligaweit unerreicht sind, aber fünf weniger als zum selben Zeitpunkt der Vorsaison - habe er "öfter getroffen als Leute, die viele Komplimente erhalten".

Und überhaupt: "Ich beurteile ihn nicht anhand von Toren", betonte Guardiola. "In den letzten Spielen war er mehr involviert, hat mehr am Prozess teilgenommen. Ich will, dass er nicht nur im Strafraum bleibt. Wichtig ist das Kreieren von Chancen, und wer weiß, vielleicht wird er im passenden Moment der Saison sogar noch besser sein als jetzt."

Insgesamt steht Haaland nun bei 37 Toren in 33 Champions-League-Spielen, auch wenn er am Mittwochabend erst einmal andere Zahlen im Kopf zu haben schien: Acht Torschüsse hatte er abgegeben, fünf davon aufs Tor. Bei Haalands Hunger hätten es da schon acht Tore sein müssen, mindestens.